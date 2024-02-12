Hristodulidis Steinmeier'den destek istedi

Kıbrıslı Rum lider Hristodulidis, adadaki çözüm süreci için Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den destek talep etti. Berlin'in Türkiye ile iyi ilişkilerine işaret eden Hristodulidis, "çözümün Ankara'da olduğunu" söyledi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, adaya ziyaret gerçekleştiren Alman mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier'e Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik destek çağrısında bulundu. Steinmeier ile Avrupa Birliği(AB) üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa'da bir araya gelen Hristodulidis, "Mesajımız, çözümün Ankara'da olduğudur" ifadelerini kullandı. Lefkoşa'nın Avrupa'nın son bölünmüş başkenti olduğunu hatırlatan Kıbrıslı Rum lider, destek talebinde bulunduğu Almanya’nın Türkiye'yle oldukça iyi ilişkiler kurabilen bir AB üyesi olduğuna dikkat çekti.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier de Kıbrıs meselesinin çözümü için yeniden cesaretle çaba göstermenin zamanı olduğunun altını çizdi. Steinmeier, Berlin'in Birleşmiş Milletler parametreleri temelinde iki kesimli, iki toplumlu çözümü desteklemeye devam ettiğini ifade etti.

Kıbrıs'ı ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Berlin'in BM parametreleri temelli çözüm çerçevesini desteklemeye devam ettiğini söyledi. Fotoğraf: Petros Karadjias/AP Photo/picture alliance

Çabalar sonuçsuz kalmıştı

Birleşmiş Milletler destekli müzakerelerin 2017 yılında sonuçsuz kalmasının ardından Kıbrıs sorununun çözümü için gösterilen diğer çabalar da başarıya ulaşmadı. Taraflar, Nisan 2021'de İsviçre'nin Cenevre kentinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde garantör ülkelerin de katılımıyla yapılan Kıbrıs konulu gayriresmî konferansta bir araya gelmişti. Toplantının ardından Guterres taraflar arasında müzakerelere başlanabilmesi için "yeterli ortak zeminin bulunamadığını" açıklamıştı.

DW,dpa/ SÖ, EC

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