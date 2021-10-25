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Hristiyan Demokrat Birlik

Hristiyan Demokrat Birlik (Christlich Demokratische Union Deutschlands – CDU), Almanya'da faaliyet gösteren siyasi parti. Genel başkanı Angela Merkel'dir. 1945 yılında kurulmuştur.

DW Türkçe'nin Hıristiyan Demokrat Birlik ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

25/09/2021*** Christian Democratic Union CDU leader and chancellor candidate Armin Laschet (R) and German Chancellor Angela Merkel react on stage during their campaign rally in Aachen, western Germany, on September 25, 2021, one day ahead of the German federal elections. (Photo by Ina Fassbender / AFP) (Photo by INA FASSBENDER/AFP via Getty Images)

Merkel’in partisinde değişim süreci resmen başladı 25.10.2021

Hristiyan Demokrat Birlik Genel Başkanı Laschet, 26 Eylül'deki genel seçimlerde uğradıkları hezimet sonrası görevlerini bırakıyor. İlk adım olarak Türkiye kökenlilerin de yoğun olduğu KRV eyalet başbakanlığından ayrıldı.
Armin Laschet, CDU-Bundesvorsitzender und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, spricht beim Deutschlandtag der Jungen Union im Messe- und Congress Centrum Halle Münsterland.

Laschet eyalet başbakanlığını bıraktı 25.10.2021

26 Eylül'de yapılan genel seçimlerde ağır yenilgiye uğrayan CDU Genel Başkanı Armin Laschet, Kuzey Ren-Vestfalya eyalet başbakanlığı görevinden istifa etti.

07.09.2021, Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) lächelt im Plenum im Deutschen Bundestag. In seiner voraussichtlich letzten Debatte Bundestags der Wahlperiode soll unter anderem über die Situation in Deutschland, die Entscheidung über Hochwasser-Aufbaufonds und Neuregelungen zu Corona beraten werden.

Merkel'in uykuları kaçıyor mu? 23.10.2021

Ülkeyi SPD'li bir başbakanın yönetme ihtimali Merkel’in uykusunu kaçırıyor mu? Almanya Başbakanı Merkel yaptığı veda söyleşileri kapsamında Süddeutsche Zeitung’un sorularını yanıtladı.
The leader of Germany's conservative Christian Democratic Union (CDU) party and candidate for Chancellor Armin Laschet leaves the stage after giving a statement in Berlin on October 7, 2021. - The beleaguered chief of Germany's CDU party signalled that he was ready to step aside as leader of the conservatives, after an election debacle that has left them on the brink of the opposition. (Photo by Tobias Schwarz / AFP)

CDU'da yeni genel başkan hazırlığı 11.10.2021

Almanya'da geçen ayki genel seçimlerde ağır bir yenilgi alan Hristiyan Demokrat Parti (CDU) genel başkanlık dâhil yönetim kadrosunda yıl sonuna kadar değişikliğe gidecek.
Armin Laschet, CDU-Bundesvorsitzender und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, gibt ein Pressestatement zum Fortgang der Sondierungsgespräche im Konrad-Adenauer-Haus. +++ dpa-Bildfunk +++

Laschet'ten "CDU genel başkanlığını bırakmaya hazırım" mesajı 07.10.2021

CDU yönetiminde yeni bir başlangıç öneren Armin Laschet, parti genel başkanlığını bırakmaya hazır olduğunu bildirdi. Laschet, üzerinde uzlaşma sağlanacak bir adayın halefi olarak seçilmesini hedeflediğini belirtti.

01.10.2021, Berlin - Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Robert Habeck (l), Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, und Christian Lindner, Parteivorsitzender der FDP, geben nach den Sondierungsgesprächen von Bündnis 90/Die Grünen und FDP nach der Bundestagswahl ein Pressestatement.

Yeşiller ve FDP koalisyon hazırlıkları yapıyor 01.10.2021

Almanya'da koalisyon ön görüşmeleri öncesinde Yeşiller ve liberal çizgideki FDP bir araya geldi. Yapılan son anket SPD-Yeşiller-FDP koalisyonuna desteğin yüzde 59 olduğunu gösteriyor.
ARCHIV -Parteifähnchen von SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen) vor dem Reichstag in Berlin (Archivfoto/Illustration vom 20.09.2005). Der SPD-Vorsitzende Kurt Beck hält nach der Bundestagswahl 2009 eine Ampelkoalition seiner Partei mit Grünen und FDP für möglich. Er sagte der Deutschen Presse- Agentur dpa: «Ich glaube, es gibt für uns ausreichend Schnittmengen, um sowohl mit der FDP als auch mit den Grünen zusammenarbeiten zu können. Aber ich füge ausdrücklich hinzu, dass dies eine grundsätzliche Feststellung ist und keine, die es von heute aus erlaubt zu sagen, was 2009 sein wird.» Foto: Gero Breloer (zu dpa 4169 vom 15.07.2007) +++(c) dpa - Report+++

Almanya'da koalisyon için ilk adımlar atılıyor 30.09.2021

Almanya'daki seçimler sonrasında partiler olası koalisyon hükümetleri için ön görüşmelere bu hafta sonu başlayacak. Seçimlerdeki hezimete rağmen CDU/CSU da FDP ve Yeşillerle ön görüşmelere hazırlanıyor.

Armin Laschet, Bundesvorsitzender der CDU, Spitzenkandidat seiner Partei und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen äußert sich nach der Bekanntgabe der ersten Hochrechnung zum Ausgang der Bundestagswahl auf der Wahlparty der Union im Konrad-Adenauer-Haus.

CDU Genel Başkanı Laschet üzerinde baskı artıyor 28.09.2021

Hrıstiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Federal Almanya Cumhuriyeti tarihinin en düşük seçim sonucunu alması sonrasında başbakan adayı Armin Laschet üzerindeki baskı artıyor.
26.09.2021, Berlin: Gäste der Wahlparty von Bündnis 90/Die Grünen reagieren nach der Veröffentlichung der ersten Prognosen zum Ausgang der Bundestagswahl 2021. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Yorum: Alman seçmen küçük partileri güçlendirdi 27.09.2021

CDU/CSU ve SPD'nin yıllardır süren iktidarı sona erdi. Seçmenler, değişimden yana oy kullandı. DW Genel Yayın Yönetmeni Manuela Kasper-Claridge, kaleme aldığı yorumda bunun bir fırsat olduğu görüşünde.
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18 Türkiye kökenli siyasetçi Federal Meclis'e girdi 27.09.2021

Almanya’da yapılan seçimlerden Sosyal Demokrat Parti az farkla birinci çıktı. Seçim sistemine bağlı olarak milletvekili sayısı 735’e yükseldi. Federal Meclis’e giren vekiller arasında 18 Türkiye kökenli de bulunuyor.
07.09.2021, Borkwalde, Brandenburg, Auf einem Stimmzettel zur Bundestagswahl liegt ein Kugelschreiber des Deutschen Bundestages.

Alman basınında seçimler nasıl yorumlandı? 27.09.2021

Alman basınında çıkan yorumlarda koalisyon hükümeti kurmanın hem Sosyal Demokratlar hem de Hrıstiyan Demokratlar açısından zor olduğuna dikkat çekiliyor.
ARCHIV - 16.08.2021, Berlin: Armin Laschet, CDU-Kanzlerkandidat, CDU-Bundesvorsitzender und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, gibt im Konrad-Adenauer-Haus, der CDU-Parteizentrale, nach der Vorstandssitzung seiner Partei eine Pressekonferenz. Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) wird an diesem Freitag ein sogenanntes «Zukunftsteam» vorstellen. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Armin Laschet başbakanlık mücadelesini bırakmıyor 26.09.2021

Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) başbakan adayı Armin Laschet, Başbakan Angela Merkel'in halefi olmayı hedefliyor. Peki, iddiasını südüren Armin Laschet kimdir?
Olaf Scholz, Finance Minister and SPD candidate for Chancellor waves to his supporters after German parliament election at the Social Democratic Party, SPD, headquarters in Berlin, Sunday, Sept. 26, 2021. (AP Photo/Michael Sohn)

Seçim akşamı neler yaşandı? 26.09.2021

Almanya'da federal meclis seçimlerinin ardından oy sayımı sürüyor. İlk sonuçlara göre, Sosyal Demokrat Parti (SPD) en güçlü rakibi CDU/CSU ile arasındaki farkı açıyor. Gelişmeler DW Türkçe'nin canlı anlatım sayfasında:

Partilerin Türkiye'ye bakışı | "Türkiye'nin AB üyeliği bizimle söz konusu olmayacak" 25.09.2021

Yaklaşık 3 milyon Türkiye kökenlinin yaşadığı Almanya’da Türkiye ile ilişkiler oldukça önemli. O nedenle 26 Eylül Pazar günü yapılacak federal seçimlerde meclise girmesi olası tüm partilerin programında Türkiye var. Peki sağ popülist AfD’den kamuoyu anketlerinde önde görünen SPD'ye dek Almanya'daki siyasi partiler, seçim programında Türkiye’ye nasıl yer veriyor? Mercek altına aldık.

Top candidates for the upcoming German federal elections, (L - 4th L) Alice Weidel, parliamentary group co-leader of Germany's far right Alternative for Germany (AfD) party, leader of the German Free Democrats FDP party Christian Lindner, Bavaria's State Premier and leader of the Bavarian Christian Social Union (CSU) Markus Soeder, Christian Democratic Union (CDU) party leader Armin Laschet, (3rd R - R) co-leader of Germany's Green Party (Die Gruenen) Annalena Baerbock, German Finance Minister and Vice-Chancellor Olaf Scholz, and co-leader of Germany's left wing party Die Linke (The Left) Janine Wissler attend a final televised debate on September 23, 2021 in Berlin, days before the elections on September 26. - Public TV ARD Berlin Studio Director Tina Hassel (C L) and Theo Koll (C R) Head of ZDF Studio Berlin host the show. (Photo by Tobias SCHWARZ / POOL / AFP) (Photo by TOBIAS SCHWARZ/POOL/AFP via Getty Images)

Almanya'da seçimler öncesi son kozlar paylaşılıyor 24.09.2021

Almanya'da Federal Meclis seçimlerine iki gün kaldı. Mecliste grubu bulunan partilerin başbakanlık adayları Perşembe akşamı son kez televizyon ekranında vaatlerini dile getirdi. Son mitingler de bugün yapılıyor.
Ein Radfahrer fährt an großen Wahlplakaten mit den Spitzenkandidaten Olaf Scholz (SPD, l-r), Armin Laschet (CDU), Robert Habeck und Annalena Baerbock (beide Bündnis 90/Die Grünen) vorbei. Knapp sechs Wochen vor der Bundestagswahl haben die Parteien ihren Endspurt um die Wählergunst gestartet. +++ dpa-Bildfunk +++

Almanya'da gözler kararsızların oylarında 23.09.2021

Almanya’da Federal Meclis seçimlerine üç gün kala, partiler özellikle kararsızların oylarını alabilmek için yoğun çaba sarfediyor. Seçim sonrası için beklenti, hükümet kurma sürecinin zorlu ve uzun olacağı yönünde.
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