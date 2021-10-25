Hristiyan Demokrat Birlik

Partilerin Türkiye'ye bakışı | "Türkiye'nin AB üyeliği bizimle söz konusu olmayacak"

Yaklaşık 3 milyon Türkiye kökenlinin yaşadığı Almanya’da Türkiye ile ilişkiler oldukça önemli. O nedenle 26 Eylül Pazar günü yapılacak federal seçimlerde meclise girmesi olası tüm partilerin programında Türkiye var. Peki sağ popülist AfD’den kamuoyu anketlerinde önde görünen SPD'ye dek Almanya'daki siyasi partiler, seçim programında Türkiye’ye nasıl yer veriyor? Mercek altına aldık.