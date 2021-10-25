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Hristiyan Demokrat Birlik (Christlich Demokratische Union Deutschlands – CDU), Almanya'da faaliyet gösteren siyasi parti. Genel başkanı Angela Merkel'dir. 1945 yılında kurulmuştur.
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Yaklaşık 3 milyon Türkiye kökenlinin yaşadığı Almanya’da Türkiye ile ilişkiler oldukça önemli. O nedenle 26 Eylül Pazar günü yapılacak federal seçimlerde meclise girmesi olası tüm partilerin programında Türkiye var. Peki sağ popülist AfD’den kamuoyu anketlerinde önde görünen SPD'ye dek Almanya'daki siyasi partiler, seçim programında Türkiye’ye nasıl yer veriyor? Mercek altına aldık.