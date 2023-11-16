Hrant Dink'in katili Samast'ın tahliyesine tepki yağıyor

Agos gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007 tarihinde öldürülmesi davasında cinayetten hüküm giyen Ogün Samast'ın tahliyesi tartışmalara yol açtı. 2007'de tutuklanan Samast, 16 yıl 10 ay hapis yattıktan sonra dün şartlı tahliye edilmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Samast'ın "iyi hal"den tahliye edilmesine "Sözün bittiği yerdeyiz" tepkisi gösterdi. Özel, "Takip etti, tatbikat yaptı, Hrant Dink'i üstelik de planlayarak öldürdü Ogün Samast. Bugün iyi hâlden serbest kalıyorsa, sözün bittiği yerdeyiz demektir. Bu vakitten sonra bu memlekette adaletin a'sından bahseden gerçekten vicdansızdır" dedi.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da X'ten yaptığı paylaşımda "Hrant Dink'i sokağın ortasında nefret saikiyle ve bir örgütün parçası olarak alçakça katleden Ogün Samast şartlı tahliye koşulları gerçekleştiği gerekçesiyle 'iyi halden' serbest bırakılmış. Birçok düşünce suçlusunun koşullu salıverilme imkanından faydalandırılmadığı, eline silah almamış insanların tahliye ettirilmediği bir ortamda tetikçi katil sözde iyi halden serbest. Bu tetikçiye cinayeti işlettiren ve olayın ardından koruyanlar kimlerdi? Hrant Dink'e yönelik bir suikast gerçekleştirileceği bilgisi kimlerin elindeydi? Bu aşağılık suça kimler ortaktı? Hepsi daha da karanlıkta!" tepkisini gösterdi.

Gazeteci İsmail Saymaz da "Can Atalay ve Gezi Parkı tutukluları ile gazeteci Barış Pehlivan içeride, gazeteci Hrant Dink'in katili Ogün Samast dışarıda…" paylaşımı yaptı.

Danzikyan: "İyi hal" başka cezayla ilgili

Agos Genel Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan ise Samast'ın aslen üç yıl önce tahliye edileceğini, "iyi hal" indiriminin cezaevinde işlediği suçtan aldığı ceza ile ilgili olduğunu belirtti.

Danzikyan, "Ogün Samast'ın 16 yıl 10 ay sonra tahliye edilmesi elbette ağır. Ama şunu söylemem lazım. Samast, Dink cinayetiyle ilgili iyi halden tahliye edilmedi. Gardiyana saldırdığı için ek ceza almıştı, onun iyi halinden tahliye edildi. Aslında üç yıl önce tahliye edilecekti" dedi.

Yargıtay örgüt üyeliği cezasını zaman aşımına uğrattı

Danzikyan, "Ancak asıl mesele örgüt üyeliğinden aldığı cezanın Yargıtay'da zaman aşımına uğraması. Böyle olmasaydı ek cezası olacaktı. Yoksa cinayetten aldığı ceza üç yıl önce bitmişti" bilgisini paylaştı.

Agos gazetesinde dün yer alan haberde de Samast'ın cinayetten hüküm giydiği davada aldığı 22 yıl 10 aylık hapis cezasının infaz yasasına göre 15 yıl 2 ay cezaevinde yatmak anlamına geldiği, ancak 2020'de cezaevinde gardiyanlara saldırdığı için 4 yıl ek ceza aldığı belirtilmişti. Bu da Samast'ın cinayet davasıyla ilgili olarak aslen daha önce tahliye edilmiş olması gerektiği, ancak aldığı ek ceza nedeniyle hapiste yattığı anlamına geliyor. Haberde "iyi hal" değerlendirmesinin bu cezayı kapsadığına işaret edildi.

Agos gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink Fotoğraf: AP

Agos'ta yer alan bilgilere göre Dink ailesi ve avukatları, Samast'ın ana davada cinayetin yanı sıra örgüt üyeliğinden hüküm giymemesine itiraz etmiş, bunun üzerine mahkeme Samast'a örgüt üyeliği cezası da vermişti. Ancak Yargıtay Samast'ın örgüt üyeliğini 220'nci madde kapsamında değerlendirerek zaman aşımına soktu. Böylece Samast örgüt üyeliğinden ek ceza almadı. Dink ailesi avukatları, hükmün "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "Anayasayı zorla değiştirme" maddelerine göre verilmesini talep etmişti.

Ceza ve Tevkifevleri'nden açıklama

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden tepkiler sonrası yapılan yazılı açıklamada, cinayet döneminde reşit olmayan Samast'ın İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda, tasarlayarak kasten öldürme suçundan 21 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı, yasak silah taşımaktan aldığı 1 yıl 4 ay hapis cezasının içtiması ile 22 yıl 10 ay hapis cezasının kesinleştiği belirtildi.

Samast'ın cezaevinde işlemiş olduğu suçlardan dolayı 2 yıl 36 ay 43 gün daha hapis cezası almasıyla toplam cezasının 24 yıl 46 ay 43 güne yükseldiği ve infazın tutukluluk tarihi olan 24 Ocak 2007'den itibaren başladığı belirtildi.

Açıklamada, "Hükümlünün, denetimli serbestlik hakkı 19/02/2022 tarihinde doğmuş olmasına rağmen, denetimli serbestlikten yararlandırılmamıştır. Adı geçen hükümlü hakkında 19/01/2023 ve 13/07/2023 tarihlerinde yapılan değerlendirmelerde koşullu salıverilmesine uygun olmadığına karar verilmiş, şartlı tahliyesi 15/11/2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir" denildi.

Bu süreçte 2015 yılından itibaren hükümlünün 5 kez açık ceza infaz kurumuna ayrılma talebi, 2 kez de denetimli serbestlik talebinin uygun görülmediği belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda, 7456 sayılı Kanun ile yapılan infaza ilişkin düzenlemelerden istifade etmesi söz konusu değildir. 5275 sayılı Kanunun genel hükümlerine göre cezası infaz edilmiştir" bilgisi paylaşıldı.



DW/BK,JD

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