Hrant Dink davası: Yargıtay kararını verdi

Yargıtay, gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada incelemesini tamamladı. Yargıtay bazı sanıklar yönünden hükmü bozarken dönemin Trabzon Emniyet İstihbarat Şube Müdürü ve Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç, eski Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay ve dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler hakkındaki "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan verilen beraat kararlarını onadı.

Davada, birçoğu kamu görevlisi, 62 sanık yargılanıyordu.

DHA'nın haberine göre Yargıtay, jandarma istihbarat ve emniyet istihbarat elemanlarının birlikte ve aynı zaman diliminde olayın içerisinde olduklarını belirterek örgütsel faaliyet kapsamında ve örgütsel amaca yönelik hareket ettiklerini aktardı. Bu şekilde büyük çaplı örgütsel nitelikteki eylemlerin plansız, tasarlamasız ve rastgele gerçekleştirilemeyeceğine dikkat çeken Yargıtay, bu hususların birlikte değerlendirilmesi gerektiğini aktardı.

Dink'in öldürülmesi olayında şartsız ve koşulsuz şekilde öldürme kararı alındığını belirten Yargıtay, öldürme kararı üzerinde ısrar ve sebatla düşünüldüğünü, öldürme kararıyla kararın icrası arasında makul bir süre geçtiğini ve kararın plan doğrultusunda gerçekleştirildiğini kaydetti.

Yerel mahkeme, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'i "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan, polisler Metin Balta ve Yakup Kurtaran ile gazeteci Ercan Gün'ü de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan mahkum etmişti. Yargıtay, bu hükümleri onadı.

Yargıtay, Volkan Şahin'in "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan, Şükrü Yıldız'ın "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan, Mehmet Ali Özkılınç'ın ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan mahkum edildiğini hatırlattı. Dosya kapsamı itibarıyla bu kişilerin mahkumiyetlerini gerektirir her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini belirten Yargıtay, atılı suçlardan beraatleri yerine delillerin takdir ve değerlendirilmesinde düşülen yanılgı sonucu mahkumiyetlerine karar verildiğini aktardı ve hükmü bozdu.

Sanıklar Muharrem Demirkale, Okan Şimşek, Veysal Şahin, Gazi Günay, Yavuz Karakaya, Osman Gülbel ve Hasan Durmuşoğlu'nun tahliye taleplerini reddeden Yargıtay, tutukluluk hâllerinin devamına karar verdi. Yargıtay, İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararlarını ise onadı.

Tuncel, Hayal ve Samast'a verilen cezalar

Hrant Dink cinayetinde tetikçi ve azmettirici oldukları iddiasıyla yargılanan sanıkların dosyası, kamu görevlilerinin yargılandığı ana davadan ayrılmıştı.

İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Temmuz 2019'da söz konusu sanıklardan Erhan Tuncel'e 99 yıl altı ay, Yasin Hayal'e yedi yıl altı ay, Ogün Samast'a ise iki yıl altı ay hapis cezası vermişti.

Dink'i öldüren Samast, 2011'de 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 2012 yılında ise Hayal "tasarlayarak öldürmeye azmettirmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken eski polis muhbiri Tuncel "cinayete yardım ve yataklık etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından beraat etmişti.

Ancak Yargıtay 2013 yılında cinayetin örgüt kapsamında işlenmediği kanaatine karşı çıkarak kararı bozmuş ve yargılama yeniden başlamıştı.

DW,DHA/CÖ,TY

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