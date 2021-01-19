Hrant Dink cinayeti davası karar için ertelendi

Öldürülmesinin üzerinden 14 yıl geçen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayeti ile ilgili Fethullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 76 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar dönemin Trabzon Jandarma Komutanı Ali Öz, eski emniyet müdürleri Reşat Altay ve Ahmet İlhan Güler hazır bulundu. Bazı sanıklar ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Duruşmada, Dink ailesinin avukatları esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulundu. Dink ailesi avukatlarından Emel Ataktürk Sevimli, Hrant Dink cinayetinde sorumlulukları olduğuna dair ciddi iddialar bulunan kişilerin yeterince soruşturulmadığını belirtti.

Avukatlardan emniyet müdürlerine suçlama

Avukat Hakan Bakırcıoğlu ise açıkça tehdit edilen Hrant Dink hakkında kendi talebi olmaksızın koruma tedbiri alınması gerektiğini belirterek dönemin İstanbul İl Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler'in, Hrant Dink'in öldürüleceği bilgisine sahip olduğunu söyledi. Bakırcıoğlu, "Bilgiye sahip olmalarına rağmen gerekli tedbirleri almamış, yazışmaları yapmamış ve Hrant Dink'in öldürülmesini olanaklı hale getirmişlerdir" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Hrant Dink'e yönelik tedbirlerin artması, hedef kişi haline getirilmesi, Yasin Hayal'in Hrant Dink'e yönelik eylem yapacağı bilgisi alınmışken, Celalettin Cerrah ve Ahmet İlhan Güler tarafından kasıtlı olarak koruma tedbirleri alınmamıştır."

Avukat Hülya Deveci de "Engin Dinç ve Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri Hrant Dink cinayetinde farklı bilgilere ulaşmalarına rağmen ulaştıkları bu farklı bilgileri hiçbir zaman raporlara yansıtmamışlardır. Yasin Hayal ve bulunduğu örgüt üyeleri yeterince fiziki, teknik takip altına alınmamıştır. Hrant Dink'in öldürüleceği ön görüsüne sahip olduğu halde yasaların kendisine yüklediği sorumluluğu yerine getirmemiş, örgüte kasıtlı olarak operasyon yapmamıştır. Bu nedenlerle Celalettin Cerrah, Ahmet İlhan Güler ve Engin Dinç'in 'kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi' suçundan cezalandırılmaları gerekir" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların son sözlerini almak ve davayı karara bağlamak üzere duruşmayı 5 Mart'a erteledi.

Hrant Dink 19 Ocak 2007 tarihinde Şişli'deki Agos gazetesinin önünde öldürülmüştü.

DHA/SSB, EC

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