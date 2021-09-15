Hrant Dink Ödülleri sahiplerini buldu

2021 Uluslararası Hrant Dink Ödülleri, bu akşam çevrimiçi yapılan törenle sahiplerini buldu. Bu yıl ödülün Türkiye'deki sahibi Mor Çatı Derneği'nin kurucularından kadın hakları savunucusu ve hukukçu Canan Arın olurken, Uluslararası Hrant Dink Ödülü'ne de Filipinler'de zor koşullar ve yüksek kişisel risk altında çalışan basın özgürlüğü savunucusu ve araştırmacı gazeteci Maria Rasse layık görüldü.

Hrank Dink Vakfı'ndan yapılan açıklamada, Canan Arın'ın Türkiye'de kadına yönelik şiddete karşı ısrarla, tarafsız, siyasi kutuplaşmalardan bağımsız, bilimsel çalışmalara ve verilere dayanarak hukuk çerçevesinde sürdürdüğüne dikkat çekildi.

Canan Arın ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, "Bu kadar canavarlığın içinde, bu kadar korkunç bir tabloda insanın içini açan, insanı yüreklendiren tek olay kadın direnişi ve dayanışması" ifadelerini kullandı.

Ödülün diğer sahibi Filipinli gazeteci Maria Ressa da, "Mücadele etmeye devam eden gazeteci ve aktivistlere" seslenerek "Yolumuzdan şaşmamamız gerekiyor. İnsanlar bazen naif veya aptal olduğunuzu söyleyebilir. Bizim için de öyle diyorlar ama değiliz" dedi.

Hrant Dink'in doğum gününde veriliyor

Uluslararası Hrant Dink Ödülü her yıl olduğu gibi, bu yıl da Hrant Dink'in doğum günü olan 15 Eylül'de 13'üncü kez verildi.

Ödül her yıl Türkiye ve Türkiye dışından olmak üzere iki kişi, kurum ya da organizasyona veriliyor.

Ödülün bu yılki jüri üyeleri Emin Alper, Rakel Dink, Tanıl Bora, Mozn Hassan, Şafak Pavey, Osman Kavala, Füsun Üstel, Robert Guediguian, Moly Melching ve Viviana Krsticevic'ten oluşmuştu.

DW / HS,ET

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