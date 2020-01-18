 Hrank Dink anıldı: Utanmak için geç değil | TÜRKİYE | DW | 19.01.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Hrank Dink anıldı: Utanmak için geç değil

Gazeteci Hrant Dink katledilişinin 13. yılında vurulduğu yerde anıldı. Anma törenine katılan yüzlerce kişi adalet talebini tekrarladı.

default

Agos gazetesinin kurucusu ve eski Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Hrant Dink, katledilişinin 13. yılında öldürüldüğü yerde anıldı.

Agos’un eski merkezinin bulunduğu Sebat Apartmanı önünde, Dink'in vurulduğu saatte düzenlenen törene, ailesinin yanı sıra Hrant’ın Arkadaşları adlı grup ve aralarında Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ile İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun da bulunduğu çok sayıda CHP’li katıldı. Törende bulunan yüzlerce kişi adalet talebini bir kez daha tekrarladı.

Toplumsal Bellek Platformu'ndan Sertaç Ekinci ve Hrant'ın Arkadaşları adına Prof. Dr. Şebnem Korucu anme etkinliğinde birer konuşma yaptı. Fincancı konuşmasında, "Sözümüz var Hrant'a, yaralarımızı bilip de onarmak boynumuzun borcu. Yarın yüzleştiğimizde, küçük Eichmann'lar yalnızca emre itaat ettiklerinden dem vurup sıradanlaştırmaya çalıştığında kötülüğü, utanmak için geç değil, evet ama kötülüğü tanımalı ve sahiplerini bir bir ortaya koymalıyız. Hrant için, adalet için! Buradayız, vazgeçmiyoruz Ahparig" ifadelerini kullandı.

Hrank Dink, 19 Ocak 2007’de Agos gazetesinin eski binası önünde vurularak öldürülmüştü. Cinayetin işlendiği tarihte 17 yaşında olan zanlı Ogün Samast cezaevine gönderilmiş, Samast’la polis memurlarının çekildiği fotoğraf infial yaratmıştı. Azmettiriciler olarak gösterilen Erhan Tuncel ve Yasin Hayal de birkaç gün içinde yakalandı. 

Ancak suikastin perde arkasındaki birçok detay 13 yıl ve 102 duruşma sonra hala aydınlatılmayı bekliyor.

DHA / SÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

13 yıllık Dink davası son aşamada: Gerçek failler hâlâ kayıp

Hrant Dink cinayetinin üzerinden 13 yıl geçti. 18 Şubat’ta 103. duruşması yapılacak Dink davasında 2020 yılı ‘karar yılı’ olabilir. Ancak, Dink cinayetinin perde arkasındaki sorumluların kim olduğu hâlâ netleşmiş değil. (18.01.2020)  

Dink davası kararı: Tuncel'e 99 yıl 6 ay hapis cezası

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada tetikçi ve azmettiriciler hakkında karar açıklandı. (17.07.2019)  

Hrant Dink davasında neler yaşandı?

19 Ocak 2007’de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesinin üzerinden 13 yıl geçti. Fotoğraflarla 13 yıllık davanın kronolojisi.. (18.01.2020)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Dink'in eski ofisi artık "hafıza mekanı"  

Benzer içerik

Istanbul Trauermarsch für den ermordeten Journalisten Hrant Dink

13 yıllık Dink davası son aşamada: Gerçek failler hâlâ kayıp 18.01.2020

Hrant Dink cinayetinin üzerinden 13 yıl geçti. 18 Şubat’ta 103. duruşması yapılacak Dink davasında 2020 yılı ‘karar yılı’ olabilir. Ancak, Dink cinayetinin perde arkasındaki sorumluların kim olduğu hâlâ netleşmiş değil.

Türkei Hrant Dink Stiftung Preisverleihung in İstanbul

11. Uluslararası Hrant Dink Ödülleri sahiplerini buldu 16.09.2019

Öldürülen gazeteci Dink'in anısına düzenlenen törende, bu yıl Hindistan’dan Kharshiing ile Türkiye’den Akkoç ödül aldı.

Haftstrafe für Mörder von Hrant Dink

Hrant Dink davasında iki sanığa tahliye 14.03.2019

Dink cinayetinde örgüt rolü olup olmadığına ilişkin süren davada gazeteci Ercan Gün ve istihbarat görevlisi Demirkale için tahliye kararı verildi. Sanıklar başka davadan tutuklu oldukları için cezaevinden çıkamayacak.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Haftstrafe für Mörder von Hrant Dink (picture alliance / dpa)

Hrant Dink davasında neler yaşandı?

19 Ocak 2007’de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesinin üzerinden 13 yıl geçti. Fotoğraflarla 13 yıllık davanın kronolojisi..  

FOTO-GALERİ

default

İran’ın tarihî kültürel zenginlikleri

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran'ın kültürel varlıklarını vurma tehdidi uluslararası toplumda infial uyandırdı. Peki Trump’ın sözünü ettiği tarihî zenginlikler neler ve bugün bunlar nerede bulunuyor? Konuyu araştırdık.  