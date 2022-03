Hornet ve Apple'dan Türkiye'ye özgü uygulama

Erişime engellenen gey sosyal ağı Hornet, Apple ile işbirliği yaparak "Hornet Stories" adıyla Türkiye'ye özgü yeni bir uygulama geliştirdi. Asıl uygulama ile entegre çalışan bu yeni uygulama, Türkiye'deki erişim engelini aşmayı amaçlıyor.

Dünya çapında 35 milyon, Türkiye'de ise 3 milyon kullanıcıya sahip Hornet, Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nın talebi üzerine Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 6 Ağustos 2020 tarihinde erişime engellenmiş, Ağustos 2021 tarihinde ise App Store'dan kaldırılmıştı. Bu tarihten beri Türkiye'deki Apple kullanıcıları, uygulamayı indiremiyordu.

DW Türkçe'nin Hornet'ten aldığı bilgiye göre, şirketin faaliyet gösterdiği ülkeler arasında ilk ve tek erişim engeli Türkiye'den geldi. Hornet, karara itiraz etse de yapılan başvuru reddedildi. Bunun üzerine şirket, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuru yaptı, bu başvuru halen değerlendirme aşamasında.

LGBTİ+'lar için Türkiye'de kalan tek dijital platform

Hornet'ten yapılan yazılı açıklamada, uygulamanın Türkiye'deki LGBTİ+ nüfus için kalan tek dijital platform olduğuna dikkat çekildi. Türkiye'de önceki yıllarda SheMaleTurk, Lezce, Gabile, PlanetRomeo gibi arkadaşlık siteleri de engellenmiş, adında "lezbiyen" ya da "gey" kelimeleri geçen çeşitli sitelere erişimin engellendiği ve kamu kuruluşlarında LGBTİ+ derneklerinin internet sitelerinin çeşitli filtre programlarınca engellendiği basına yansımıştı. Benzer bir uygulama olan Grindr da 2013'ten beri Türkiye’de erişime engelli. Bu tür engellemeler, Türkiye'deki iktidarın LGBTİ+'lara karşı tutumuyla ilişkilendiriliyor.

"Kuir sesleri susturma girişimi"

"Dünyanın her yerinde tekrar tekrar gerçekleştiğini gördüğümüz şey, kuir sesleri susturma girişimidir" diyen Hornet’in kurucusu Christof Wittig, uygulamanın sağladığı sosyalleşme ve iletişim hizmetinin her zamankinden daha hayati olduğuna dikkat çekti. Wittig, yaptığı yazılı açıklamada "Hornet, her ne pahasına olursa olsun topluluğumuzun ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek" dedi.

