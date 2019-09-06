 Hong Kong′tan Londra Borsası′na 39 milyar dolarlık teklif | EKONOMİ | DW | 11.09.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

EKONOMİ

Hong Kong'tan Londra Borsası'na 39 milyar dolarlık teklif

Hong Kong Borsası Londra Borsası’nı satın almak için 39 milyar dolar teklif etti. Londra Borsası teklifi değerlendireceğini açıkladı.

Hong Kong Borsası

Hong Kong Borsası

Hong Kong Borsası’nın Londra Borsası için yaptığı teklif bazı siyasetçilerin Londra’nın Brexit nedeniyle finans merkezi olarak statüsünde gerileme olacağı endişesi taşıdığı dönemde geldi. Satışın gerçekleşmesi halinde Hong Kong Borsası ile Londra Borsası’nın birleşmesi sonucu 70 milyar dolarlık küresel bir borsa olması planlanıyor.

Satış gerçekleştiği taktirde Londra Borsası'nın Çin piyasasına da bir giriş noktası elde edeceği belirtiliyor. Londra Borsası bir süredir Asya piyasasına girmeye çalışıyordu.

Londra Borsası teklifi değerlendireceğini açıkladı

Londra Borsası teklifi değerlendireceğini açıkladı.

Refinitiv engeli

Londra Borsası Ağustos ayında veri şirketi Refinitiv’i Thomson Reuters ve Blackstone Grup’tan 27 milyar dolara satın alma niyetini açıklamıştı. Ancak Hong Kong Borsası’nın teklifi Londra Borsası’nın bu satın almadan vazgeçmesi koşulunu taşıyor. Bazı analistler Hong Kong’un teklifinin Refinitiv’in satın alınmasını engelleme amacı taşıdığını belirtiyor.

Londra Borsası teklifi değerlendireceğini açıkladı, ancak Refinitiv sürecinin de devam ettiğini ekledi.

Refinitiv'i satın alma planlarının Londra Borsası'nı piyasa veri ve analizi de sağlayan dev bir şirkete dönüştürmeyi de amaçladığı için hissedarlar arasında popüler olduğu belirtiliyor.

İki borsayı birleştirecek işlem gerçekleştiği taktirde siyasi belirsizliklerle boğuşan Hong Kong ve Londra'nın ABD ile rekabet edebilecek küresel bir güç oluşturabileceği kaydediliyor.

Reuters, dpa/SSB, AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Apple piyasa değeri 1 trilyon doları geçen ilk şirket oldu

ABD merkezli elektronik şirketi Apple'ın hisse senetlerindeki değer artışı ile birlikte piyasa değeri 1 trilyon doları geçti. 1976 yılında kurulan Apple, tarihte bu eşiği geçen ilk şirket oldu. (02.08.2018)  

New York Borsası'na ilk kadın başkan

New York Borsası'nda bir ilk yaşanıyor. 226 yıllık geçmişi bulunan Borsa'nın başına ilk defa kadın bir yönetici getiriliyor. Stacey Cunningham, kurumun 67'nci başkanı olacak. (22.05.2018)  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Athen will Grenzüberwachung ausbauen (picture alliance/dpa/K. Nietfeld)

Erdoğan’ın resti AB-Türkiye mutabakatını bitirir mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, AB’yi sözünü tutmamakla suçlayarak, "kapıları açarız" restini çekmesi, AB-Türkiye mülteci mutabakatı ve mali yardımların geleceğini tartışmaya açtı.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  