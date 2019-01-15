 Honduras′tan ABD′ye göçmen kafilesi yola çıktı | DÜNYA | DW | 15.01.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Honduras'tan ABD'ye göçmen kafilesi yola çıktı

Bir göçmen kafilesinin daha ABD'ye ulaşmak üzere Honduras'tan ABD'ye doğru yola çıktığı bildirildi. Geçen yılki göçmen kafilesinde Orta Amerika'dan binlerce göçmen Meksika ABd sınırına ulaşmıştı.

Flüchtlingskarawane Grenze Mexiko-USA (Getty Images/AFP/U. Ruiz)

Ülkelerindeki fakirlik ve şiddetten kaçtıklarını söyleyen Orta Amerikalıların ABD'ye kitlesel göçü devam ediyor. Orta Amerika'dan yola çıkan göçmenler, Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmak istiyor.

Honduras'tan 600 ila 800 arasındaki kişinin küçük otobüslerle ve yaya olarak yola çıktığı bildiriliyor. Göçmen kafilesinin Meksika'nın ABD sınırındaki Tijuana'ya mı yoksa başka bir yere mi gideceği belirsizliğini korurken, ABD sınırına ulaşmaya çalışırken Guetemala ve Meksika'da hem destek hem de eleştiri konusu olması bekleniyor.

Tijuana'da bekleyen göçmen kafilesi

Tijuana'da bekleyen göçmen kafilesi

Honduraslı yetkililer geçen yıl giden kafiledeki 2 bin 500 kişinin halen Tijuana'da beklediğini belirtiyor, ancak 7 binden fazla kişinin de Honduras'a döndüğünü söylüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlerin sınırdan ABD'ye geçmesinin yasaklama konusundaki kararlılığı sürerken, Orta Amerika ülkelerinden oluşan kafileler ABD göç politikası tartışmasının merkezine yerleşti. ABD Başkanı Trump kafileleri duruduracağını birçok kez tekrar ederken, Meksika sınırına da ABD birliklerini konuşlandırdı.

Reuters,AP/SSB,GA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Yüzlerce göçmen ABD sınırına dayandı

Yüzlerce Orta Amerikalı göçmen ABD sınırını geçmeye çalıştı. Amerikan polisi göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi ile müdahale etti. (26.11.2018)  

Meksikalılar "göçmen kervanını" protesto ediyor

Orta Amerika’dan ABD’ye ulaşmak için ilerleyen göçmen kervanı Meksika’nın Tijuana kentinde protesto ediliyor. Gösterilere katılanlar, yoksulluktan kaçan binlerce kişiye karşı "istilacılar defolsun" pankartları açtı. (19.11.2018)  

ABD'ye kitlesel göç: "Geçmemize izin versinler"

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için ilerleyen binlerce göçmenden Meksiya'ya ulaşanlar ABD sınırında geçişlerin açılması için protesto eylemi yaptı. Meksika geçişi kapatırken, ABD güvenlik önlemlerini sertleştirdi. (23.11.2018)  

Benzer içerik

US-Grenze zu Mexiko | Border Protection Übung in mexikanischer Grenzstadt Tijuana

ABD Meksika sınırındaki askerlerin görev süresini uzattı 15.01.2019

ABD Savunma Bakanlığı, göçmenlerin yasa dışı yollardan girişlerini engellemek üzere Meksika sınırında görev yapan askerlerin ve Sahil Güvenlik birimlerinin görev süresinin Eylül sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

USA Shutdown l Proteste in Washington

ABD’de “hükümetin kapanması” rekor kırdı 12.01.2019

ABD Başkanı Trump’ın, Meksika sınırına inşa ettirmek istediği duvarın bütçesindeki anlaşmazlık nedeniyle, Amerikan tarihindeki en uzun süreli “hükümet kapanması” rekoru kırıldı.

USA, Texas, McAllen: Präsident Trump spricht mit Grenzpatrouillen während des Besuchs der US-Mexiko-Grenze

Trump Meksika duvarı projesinden geri adım atmıyor 11.01.2019

ABD Başkanı Trump, gerekirse ulusal çapta acil durum ilan ederek Kongre onayı olmaksızın Meksika sınırına duvar inşa edilmesi için gerekli finansmanı bulabileceğini söyledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

US-Grenze zu Mexiko | Border Protection Übung in mexikanischer Grenzstadt Tijuana (picture-alliance/dpa/AP Photo/R. Abd)

ABD Meksika sınırındaki askerlerin görev süresini uzattı

ABD Savunma Bakanlığı, göçmenlerin yasa dışı yollardan girişlerini engellemek üzere Meksika sınırında görev yapan askerlerin ve Sahil Güvenlik birimlerinin görev süresinin Eylül sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. 

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'te 17 kadın Meclis'e girdi.  