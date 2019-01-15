Honduras'tan ABD'ye göçmen kafilesi yola çıktı

Bir göçmen kafilesinin daha ABD'ye ulaşmak üzere Honduras'tan ABD'ye doğru yola çıktığı bildirildi. Geçen yılki göçmen kafilesinde Orta Amerika'dan binlerce göçmen Meksika ABd sınırına ulaşmıştı.
Ülkelerindeki fakirlik ve şiddetten kaçtıklarını söyleyen Orta Amerikalıların ABD'ye kitlesel göçü devam ediyor. Orta Amerika'dan yola çıkan göçmenler, Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmak istiyor.
Honduras'tan 600 ila 800 arasındaki kişinin küçük otobüslerle ve yaya olarak yola çıktığı bildiriliyor. Göçmen kafilesinin Meksika'nın ABD sınırındaki Tijuana'ya mı yoksa başka bir yere mi gideceği belirsizliğini korurken, ABD sınırına ulaşmaya çalışırken Guetemala ve Meksika'da hem destek hem de eleştiri konusu olması bekleniyor.
Honduraslı yetkililer geçen yıl giden kafiledeki 2 bin 500 kişinin halen Tijuana'da beklediğini belirtiyor, ancak 7 binden fazla kişinin de Honduras'a döndüğünü söylüyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlerin sınırdan ABD'ye geçmesinin yasaklama konusundaki kararlılığı sürerken, Orta Amerika ülkelerinden oluşan kafileler ABD göç politikası tartışmasının merkezine yerleşti. ABD Başkanı Trump kafileleri duruduracağını birçok kez tekrar ederken, Meksika sınırına da ABD birliklerini konuşlandırdı.
Reuters,AP/SSB,GA
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Yüzlerce Orta Amerikalı göçmen ABD sınırını geçmeye çalıştı. Amerikan polisi göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi ile müdahale etti. (26.11.2018)
Orta Amerika’dan ABD’ye ulaşmak için ilerleyen göçmen kervanı Meksika’nın Tijuana kentinde protesto ediliyor. Gösterilere katılanlar, yoksulluktan kaçan binlerce kişiye karşı "istilacılar defolsun" pankartları açtı. (19.11.2018)