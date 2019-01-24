Honda Türkiye’de otomobil üretimini durduruyor

Japonya’nın üçüncü büyük otomobil üreticisi Honda, 2021 yılında Türkiye'de üretime son vereceğini açıkladı. Honda Türkiye A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, Civic Sedan modelinin üretiminin tamamlanmasının ardından 2021'de Türkiye'deki üretim operasyonuna son verileceği belirtildi. Açıklamada, Türkiye'de satış ve satış sonrası operasyonlara devam edileceği kaydedildi. Bu çerçevede, Türkiye'de araç ithalatı ve dağıtımını içeren operasyonların kesintisiz devam edeceğinin altı çizildi. Honda motosikletin bu karardan etkilenmeyeceği belirtildi.

Kocaeli'de bulunan Honda Türkiye karara gerekçe olarak, küresel otomotiv endüstrisinde elektrifikasyonun artan önemi ve buna bağlı olarak uygun üretim kapasitesinin sağlanması zorunluluğunu gösterdi.

Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, bu kararın uygulanması aşamasında, "beceri geliştirme eğitimleri ve yeniden istihdam yardımı da dahil olmak üzere” karardan etkilenen çalışanlara ihtiyaç duydukları desteği sağlayacaklarını belirtti.

Honda üretime 1998'de başlamıştı

Honda, Türkiye'de 1992 yılında Anadolu Honda Otomobilcilik A.Ş. adı altında yüzde 50 ortaklıkla kurulmuştu. Gebze Şekerpınar'da kurulan Türkiye Fabrikası 1997 yılı sonunda açılmış ve 1998 yılı başında üretime başlamıştı. Honda, 2003 yılından itibaren Honda Türkiye A.Ş. adı altında, yüzde 100 Honda Motor Co. sermayesi ile faaliyetlerine devam etmişti. Gebze Şekerpınar'daki fabrika, Honda'nın Avrupa'daki iki üretim ve dağıtım merkezinden biri olma özelliği taşıyor.

Honda, Şubat ayında da İngiltere'de yaklaşık 3 bin 500 kişinin çalıştığı fabrikasını 2021'de kapatacağını duyurmuştu.

DW,rtr/JD,BK

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