 Honda Türkiye’de otomobil üretimini durduruyor | EKONOMİ | DW | 08.04.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

EKONOMİ

Honda Türkiye’de otomobil üretimini durduruyor

Honda Türkiye’de otomobil üretimine 2021 yılında son vereceğini açıkladı. Türkiye’de satış ve satış sonrasındaki desteğe ise devam edileceği bildirildi.

UK Honda-Werk in Swindon (picture-alliance/AP Photo/S. Parsons)

Japonya’nın üçüncü büyük otomobil üreticisi Honda, 2021 yılında Türkiye'de üretime son vereceğini açıkladı. Honda Türkiye A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, Civic Sedan modelinin üretiminin tamamlanmasının ardından 2021'de Türkiye'deki üretim operasyonuna son verileceği belirtildi. Açıklamada, Türkiye'de satış ve satış sonrası operasyonlara devam edileceği kaydedildi. Bu çerçevede, Türkiye'de araç ithalatı ve dağıtımını içeren operasyonların kesintisiz devam edeceğinin altı çizildi. Honda motosikletin bu karardan etkilenmeyeceği belirtildi.

Kocaeli'de bulunan Honda Türkiye karara gerekçe olarak, küresel otomotiv endüstrisinde elektrifikasyonun artan önemi ve buna bağlı olarak uygun üretim kapasitesinin sağlanması zorunluluğunu gösterdi.

Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, bu kararın uygulanması aşamasında, "beceri geliştirme eğitimleri ve yeniden istihdam yardımı da dahil olmak üzere” karardan etkilenen çalışanlara ihtiyaç duydukları desteği sağlayacaklarını belirtti.

Honda üretime 1998'de başlamıştı

Honda, Türkiye'de 1992 yılında Anadolu Honda Otomobilcilik A.Ş. adı altında yüzde 50 ortaklıkla kurulmuştu. Gebze Şekerpınar'da kurulan Türkiye Fabrikası 1997 yılı sonunda açılmış ve 1998 yılı başında üretime başlamıştı. Honda, 2003 yılından itibaren Honda Türkiye A.Ş. adı altında, yüzde 100 Honda Motor Co. sermayesi ile faaliyetlerine devam etmişti. Gebze Şekerpınar'daki fabrika, Honda'nın Avrupa'daki iki üretim ve dağıtım merkezinden biri olma özelliği taşıyor.

Honda, Şubat ayında da İngiltere'de yaklaşık 3 bin 500 kişinin çalıştığı fabrikasını 2021'de kapatacağını duyurmuştu.

DW,rtr/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Dünya genelinde elektirikli otomobil satışları artıyor

Dünya genelinde elektrikli ve hibrid araçlara olan talep artıyor. Yeni bir araştırmaya göre geçen yıl 2,1 milyon hibrid ve elektrikli araç satıldı. (17.01.2019)  

Yerli otomobil projesi ne kadar gerçekçi?

Türkiye'de 'yerli otomobil' projesi, beş büyük şirketin biraraya gelmesi ile başladı. İlk aracın 2021'de banttan indirilmesi planlanıyor. Ancak, projenin 'gerçekçi ve ekonomik' olmadığına dair eleştiriler de var. (08.11.2017)  

Benzer içerik

Türkische und Deutsche Flagge

Gümrük Birliği çıkmazı büyüyor 24.01.2019

Alman ihracatçılar, Türkiye’yi Gümrük Birliği’ne aykırı davranmakla suçlarken, Ankara “güncelleme müzakerelerinin” başlamasını istiyor. AB ise Türkiye ile müzakerelerin durdurulması çağrıları nedeniyle adım atmıyor.

Iran Türkei Übergangsgrenze Bazargan

Türkiye-İran ticaretinde yaptırım endişesi 08.11.2018

Türkiye iş dünyası, ABD'nin Türkiye'ye tanıdığı yaptırım muafiyetinin uzatılmasını istiyor. İş dünyası, İran'la son beş yılda yüzde 50 gerileyen ticaretin daha da gerilemesinden endişe ediyor.

Iran Öl Öl-Embargo Sanktionen Nationale iranische Ölgesellschaft ANDERER AUSSCHNITT

Türkiye dâhil sekiz ülke İran yaptırımlarından muaf 05.11.2018

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İran'a yaptırımlardan Türkiye'nin de aralarında olduğu sekiz ülkenin muaf tutulduğunu açıkladı. Pompeo, Trump olduğu sürece İran’ın nükleer silah sahibi olamayacağını belirtti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

İstanbul'un kuş bakışı görüntüsü (Arşiv foto)

Büyükşehirleri kaybetmenin bedeli ne?

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi dev büyükşehir belediyelerini yönetenler, dev bir ekonomik gücü de kontrol etmiş oluyor. Uzmanlara göre, seçim itirazlarını sürdüren AKP ekonomik çıkarlarını kaybetmemek için uğraşıyor.  

FOTO-GALERİ

Eröffnung Wonderland Eurasia Ankara Erdogan (Reuters/Presidential Press Office)

Erdoğan Ankapark'ın açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Wonderland Eurasia" ismiyle bilinen Ankapark'ın açılışını gerçekleştirdi.  