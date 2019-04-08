Honda Motor

Hava yastığı skandalında ağır bilanço

Takata'nın kusurlu hava yastıkları, otomotivde tarihin en büyük geri çağırma operasyonlarından birine neden oldu. Patlayarak metal şarapnel saçtığı ileri sürülen airbaglerin ölümlü kazalara neden olduğu iddia ediliyor.