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Honda Motor, otomotiv şirketi. Merkezi Japonya'nın başkenti Tokyo'dadır. 2008 yılı itibariyle 178 bin 960 kişiye istihdam sağlamaktadır.
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Hindistan’da otomotiv sektöründe patlama yaşanıyor. Ulusal markaların yanı sıra Hindistan metropollerinde Honda, Toyota ve Fordlar’ın sayısı da hızla artıyor. Bu yüzden otomotiv devleri giderek büyüyen bu pastadan pay kapabilmek için kolları sıvadı...