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Honda Motor

Honda Motor, otomotiv şirketi. Merkezi Japonya'nın başkenti Tokyo'dadır. 2008 yılı itibariyle 178 bin 960 kişiye istihdam sağlamaktadır.

DW Türkçe'nin Honda ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

A car transporter leaves the Honda car plant in Swindon, western England, Monday Feb. 18, 2019. The Japanese carmaker Honda will close a car factory in western England with the potential loss of some 3,500 jobs, according to media reports Monday and confirmed by local lawmaker Justin Tomlinson. (Steve Parsons/PA via AP) |

Honda Türkiye’de otomobil üretimini durduruyor 08.04.2019

Honda Türkiye’de otomobil üretimine 2021 yılında son vereceğini açıkladı. Türkiye’de satış ve satış sonrasındaki desteğe ise devam edileceği bildirildi.

Eine Statue der Justitia (auch Justizia), Göttin der Justiz, der Rechtsprechung und der Gerechtigkeit, steht auf dem Gerechtigkeitsbrunnen auf dem Römerberg in Frankfurt am Main und hält eine Waage mit zwei Wagschalen in der linken und das Richtschwert in der rechten Hand, aufgenommen am Main am 11.01.2009. Foto: Wolfram Steinberg +++(c) dpa - Report+++

Otomobil üreticilerine 'anahtarsız sistem' davası 27.08.2015

Yeni nesil otomobillerde sıkça görülen anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi ABD'de dava konusu oldu. Yeni özellikten dolayı 13 kişinin hayatını kaybettiğini öne süren Amerikalı tüketiciler 10 şirket hakkında dava açtı.
ARCHIV 2014 *** epa04521039 An SRS Airbag logo is seen on the steering wheel of a Honda vehicle at the car maker headquarters' showroom in Tokyo, Japan, 09 December 2014. According to media reports, Japanese car maker Honda Motor Corp decided to expand its recall of cars equipped with defective airbags made by Takata Corp. The recall will affect around 13 million vehicles as Honda had already announced the recall of millions of cars in the United States. Honda has been a customer of Takata for 50 years and is the car maker most affected. EPA/FRANCK ROBICHON

Honda 4,5 milyon aracı geri çağırdı 09.07.2015

Patlayarak metal şarapnel saçtığı ileri sürülen hava yastıklarıyla bağlantılı geri çağırmalara bir yenisi daha eklendi. Hatalı airbaglerin 6 kişinin ölümüne, 100'ü aşkın kişinin yaralanmasına yol açtığı iddia ediliyor.
ARCHIV 2014 *** - Ein Zünder für Airbags wird am 17.04.2014 in der Takata Ignition Systems GmbH in Schönebeck (Sachsen-Anhalt) in ein Auto-Lenkrad eingesetzt. Foto: Jens Wolf/dpa (zu dpa-Korr-Bericht Airbag-Desaster: Autozulieferer Takata gerät weiter unter Druck vom 29.10.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Hava yastığı skandalında ağır bilanço 15.05.2015

Takata'nın kusurlu hava yastıkları, otomotivde tarihin en büyük geri çağırma operasyonlarından birine neden oldu. Patlayarak metal şarapnel saçtığı ileri sürülen airbaglerin ölümlü kazalara neden olduğu iddia ediliyor.
ARCHIV 2014 *** epa04521039 An SRS Airbag logo is seen on the steering wheel of a Honda vehicle at the car maker headquarters' showroom in Tokyo, Japan, 09 December 2014. According to media reports, Japanese car maker Honda Motor Corp decided to expand its recall of cars equipped with defective airbags made by Takata Corp. The recall will affect around 13 million vehicles as Honda had already announced the recall of millions of cars in the United States. Honda has been a customer of Takata for 50 years and is the car maker most affected. EPA/FRANCK ROBICHON

Hava yastığı skandalı büyüyor 14.05.2015

Toyota ve Nissan'ın ardından Honda da kusurlu hava yastıkları nedeniyle milyonlarca aracı geri çağırdı.
epa03693452 Spanish Formula One pilot Fernando Alonso (R), of Ferrari team, and German Sebastian Vettel (L), of Red Bull, during a press conference held at Montmelo race track in Barcelona, northeastern Spain, 09 May 2013. Spanish GP will be held on 12 May 2013. EPA/ALBERTO ESTEVEZ

Vettel Alonso'nun yerine Ferrari’de 20.11.2014

İspanyol pilot Fernando Alonso’nun Ferrari’ye vedasıyla birlikte kokpite oturacak yeni isim de netleşti. Dört dünya şampiyonluğu bulunan Alman Sebastian Vettel gelecek sezondan itibaren İtalyan ekibi için yarışacak.
Bildnummer: 55609463 Datum: 21.07.2011 Copyright: imago/AFLO July 21st, 2011, Susonosi, Japan - Reporters view a heavily damaged Toyota VITZ after a head-on collision with a Toyota Crown at the speed of 55km/h (about 34 miles/h) in a demonstration at Toyotas Higashi-Fuji Technical Center on Thursday, July 21, 2011. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY premiumd Wirtschaft Automobilinustrie Sicherheit Fahrzeugsicherheit Crashtest Crash Test Dummies Auto Sicherheitszentrum Forschung xdp 2011 quer Toyota Safety Technology damage accident cars air bag system crash demonstration test mess Susonosi Japan collision destroy Higashi-Fuji Technical Center Pre-Collision System millimeter-wave advanced prevention passenger seat technicians check airbag o0 Crashtest-Dummy, Crashtestdummy, Puppe o00 Fotostory

3,4 milyon ‘Japon’ geri çağrıldı 11.04.2013

Japon otomobil üreticileri Toyota, Nissan, Honda ve Mazda 3 milyon 400 bin aracı geri çağırdı.
The Honda Accord Coupe concept is unveiled at the North American International Auto Show in Detroit, Monday, Jan. 8, 2007. (AP Photo/Tony Ding)

Honda da otomobillerini geri çağırıyor 10.02.2010

Toyota’nın ardından Japon otomobil üreticisi Honda da dünya genelinde 437 bin 763 aracını geri çağırma kararı aldı. Hava yastıklarındaki sorundan kaynaklanan geri çağırma, firmaya yüzlerce milyon Euro’ya mal olacak.
Spectators look at the McLaren Mercedes Formular One car in the city of Melbourne, Australia, 24 March 2009. The Australian Formula One Grand Prix will take place at Albert Park Circuit on Sunday 29 March. Photo: JENS BUETTNER +++(c) dpa - Bildfunk+++

Formula 1 heyecanı başlıyor 27.03.2009

Formula 1’de 2009 sezonu Pazar günü yapılacak Avustralya Grand Prix’iyle başlıyor. Küresel mali kriz döneminde dünyanın en pahalı sporları arasında yer alan Formula 1 de geleceğini garanti altına alma mücadelesi veriyor.
Fusion General Motors und Chrysler Finanzkrise Autokrise

Amerikalı otomotivciler yardım bekliyor 15.12.2008

ABD'de otomotiv sektörünün kalbi Detroit'deki otomotiv üreticileri, çökmenin eşiğindeki General Motors (GM) ve Chrysler'in kısa vadeli istikrara kavuşması için Beyaz Saray'dan mali yardım bekliyor.
Britain's Formula 1 Honda driver Jenson Button steers his car during a testing session at the Paul Ricard circuit, in Le Castellet, near Marseille, southern France, Thursday, May 15, 2008. (AP Photo/Claude Paris)

Ekonomik kriz Formula 1’i de vurdu 05.12.2008

Tüm dünyayı olumsuz etkileyen ekonomik kriz, spor dünyasında da etkisini göstermeye başladı. Japon otomotiv sanayi devi honda, formula 1'den çekildiğini açıkladı.
General Motors, Crysler und Ford DW-Grafik: Peter Steinmetz

Amerikan otomotivciliği zorda 24.11.2008

Otomotivcilik branşı tarihin en ağır kriziyle boğuşuyor. Bir zamanlar dünyanın en büyük otomotiv tröstü olan Amerikan General Motors şirketi iflasın eşiğinde.
Fertigung des neuen Mercedes SLK im DaimlerChrysler-Werk Bremen am Dienstag, 4. Mai 2004. Der Roadster wird seit fuenf Monaten in Bremen gebaut und hatte vor vier Wochen Markteinfuehrung. Wegen hoher Nachfrage wird nun bereits im Drei-Schicht-Betrieb gearbeitet. Rund 2.000 Arbeiter der insgesamt 15.500 im Werk Bremen Beschftigten fertigen den SLK Roadster. 280.000 Autos sollen im Jahr 2004 an dem Standort gebaut werden, 52.000 davon als SLK. (AP Photo/Joerg Sarbach) ---The new Mercedes SLK model passes through the production line at the DaimlerChrysler plant in Bremen, northernm Germany, Tuesday May 4, 2004. 52,000 SLK Roadsters are planned to leave the plant in 2004.(AP Photo/Joerg Sarbach)

Otomotiv devlerinin gözü Hindistan'da 12.09.2005

Hindistan’da otomotiv sektöründe patlama yaşanıyor. Ulusal markaların yanı sıra Hindistan metropollerinde Honda, Toyota ve Fordlar’ın sayısı da hızla artıyor. Bu yüzden otomotiv devleri giderek büyüyen bu pastadan pay kapabilmek için kolları sıvadı...
Chinese protestors hold anti-Japanese banners during a rally in Beijing's Haidian district Saturday April 9, 2005. More than 6,000 Chinese protesters held a rally Saturday demanding a boycott of Japanese goods to oppose new textbooks that critics say gloss over Tokyo's wartime atrocities. The slogans on the banners urge a boycott of Japanese goods. (AP Photo/Greg Baker)

Çin'de Japon mallarına protesto 13.04.2005

Son günlerde Japonya’da okul kitaplarında II. Dünya Savaşı sırasında Japon askerlerinin işlediği savaş suçlarını örtpas ettiği gerekçesiyle Çin’den bu ülkeye tepkiler artıyor.