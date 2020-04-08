 ″Homeoffice″çiler büroya dönmek istemiyor | YAŞAM | DW | 22.07.2020

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YAŞAM

"Homeoffice"çiler büroya dönmek istemiyor

Koronavirüsle birlikte yaşamımıza giren evden çalışma seçeneği pek çokları için vazgeçilmez hale geldi. Yapılan bir araştırma "homeoffice"in stresi azalttığını, verimi artırdığını ortaya koyuyor.

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Koronavirüs salgınıyla birlikte yaygınlaşan evden çalışma uygulaması başlangıçta pek çokları için yeni sınamaları beraberinde getirse de evden çalışmanın avantajlarına alışanlar bir daha büroya dönmek istemiyor.

Alman sağlık sigortası kuruluşu DAK'ın yaptırdığı araştırmaya göre daha az stres, aileye daha fazla zaman ayırabilmek ve yolda geçirilen zamandan tasarruf etmek, evden çalışmanın en önemli avantajları. Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu, evden çalışınca verimin de arttığı görüşünde.

Koronavirüs salgınının patlak vermesi öncesinde ve salgın sırasında 7 bin kişiyle yapılan anketlere dayalı araştırmada, iş yerinde "düzenli olarak" stres yaşayanların oranı yüzde 21 iken salgın sırasında bu oran yüzde 15'e geriledi. "Hiç stres yaşamadığını" ya da "sadece arada sırada stres yaşadığını" ifade edenlerin oranı ise yüzde 48'den yüzde 57'ye yükseldi.

Verim artıyor

Salgın sırasında düzenli olarak evden çalışanların yüzde 56'sı evde büroya göre daha verimli çalıştığını belirtirken, üçte ikilik çoğunluk hem aileyle işi bir arada götürebilmek hem de zaman tasarrufu açısından memnuniyetini dile getirdi.

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren DAK Yönetim Kurulu Başkanı Andreas Storm, "Evden çalışmak virüsün bulaşma tehlikesini azaltmakla kalmıyor, ruhsal denge açısından da önem taşıyor" dedi. Evden çalışmanın olumsuz yanları bulunduğuna da işaret eden Storm, ancak olumlu yönlerinin de gelecekte dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

Olumsuz yanları

Araştırmaya göre evde çalışanların yarısına yakını, iş ile özel yaşam arasındaki net çizginin bulanıklaşmasından şikayetçi. 18-29 yaş arasındaki grupta bu oran yüzde 52'ye kadar yükseliyor. Diğer yandan evden çalışanların dörtte üçü, iş arkadaşlarıyla doğrudan iletişimi özlüyor.

Ancak olumsuz yönlerine rağmen genel olarak kimse evden çalışma seçeneğinden tamamen vazgeçmek de istemiyor. Korona kriziyle birlikte düzenli olarak evden çalışanların yüzde 76,9'u, bu çalışma şeklinin gelecekte de kısmen de olsa sürdürülmesini istiyor.

dpa/BK,HT

©️ Deutsche Welle Türkçe

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