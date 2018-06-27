 Holokostu anma günü: Ödün verilemez | ALMANYA | DW | 27.01.2019

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ALMANYA

Holokostu anma günü: Ödün verilemez

DW Baş Editörü Ines Pohl, Yahudi soykırımı kurbanlarını anma günü vesilesiyle kaleme aldığı yorumunda, Almanya’da yaşayan herkesi Nazi dehşetinin sorumluluğuna ortak olmaya çağırıyor.

Berlin Gedenkfeier für die Opfer des Nationalsozialismus (picture-alliance/dpa)

Almanya'nın göç ülkesi olduğunu kabul etmesi epey uzun sürdü. Dünyanın dört bir köşesinden gelip Almanya'da yaşayan ve çalışan insanların ülkeye sadece kültürel zenginlik kazandırmadığını idrak edemeyenler ya da etmek istemeyenler hala var. Avrupa'nın en güçlü ekonomisini kuran Almanya nüfus yapısının değişmesi nedeniyle yabancı ülkelerden gelenlerin işgücü ve becerisi olmadan bugünkü hayat standardını koruyamaz.

Geçmişin dehşeti bizi yıldırmasın

İmha kampı Auschwitz'in müttefikler tarafından kurtarılmasının 74. yıldönümü Almanya'ya göç etmenin, bu ülkede yaşamanın ve Alman uyruğuna geçme arayışının ne anlama geldiğini düşünme vesilesi olmalıdır. Göç ülkesi olma kararlılığının değişmez kuralları olduğunu hatırlamak için de bu yıldönümü en uygun tarihtir. Almanların özlerini kavrayış tarzlarının tartışılamayacağının ve bundan taviz verilemeyeceğinin de bilinmesi gerekir.

Almanya 6 milyondan fazla Yahudi'nin katledilmesinin sorumluluğunu taşıyor. Almanya, Avrupa'da ve dünyanın diğer yerlerinde milyonlarca insanın öldürülmesinden ve acı çekmesinden de sorumludur. Almanya'nın geçmişi hiçbir zaman tarihin karanlığında kaybolmayacak, unutulmayacak ve 27 Ocak Yahudi soykırımı kurbanlarını anma günü gibi tarihler vesilesiyle daima hatırlanacaktır. Ancak hatırlarken geçmişin dehşetine saplanıp kalmak da olamaz. Aksine daima geleceğe bakmak ve bu sorumluluğun üstesinden gelebilmek için ne yapmak gerektiğini sormak zorundayız.

Pohl Ines Kommentarbild App

DW Baş Editörü Ines Pohl

Soykırımda sağ kalanların ve onları öldürenlerin nesli tükenmeye yüz tuttuğundan, gençlere, geleceğin seçmenlerine ve ilerde siyasete yön verecek olanlara bu sorumluluğu unutturmamak için ne yapmak gerektiğini düşünmeliyiz. Nazizm tarihinden uzaklaştıkça o dönemin günümüz açısından taşıdığı önemi yaşatmak doğal olarak zorlaşıyor.

Parti farkı gözetmeksizin

Bu nedenle okullarda öğretmek, imha kamplarına sınıf gezileri düzenlemek ama aynı zamanda Verdun'un savaş meydanlarını ziyaret etmek son derece doğru ve önemlidir. Parti farkı gözetmeksizin bütün siyasi güçlerin Yahudi düşmanlığı ve antisemitizm ile mücadelede el ele vermeleri de en az o kadar önemlidir.

Aynı zamanda Alman tarihinin en karanlık dönemlerinde atalarının bu ülkede yaşamadığı insanlarla bu ülkeye sonradan göç edenlere, Almanya'da yaşayan herkesin bu sorumluluğa ortak olmasının gerektiği de anlatılmalıdır. Çünkü bu sorumluluk bireysel olmayıp, Almanya Federal Cumhuriyeti'ne aidiyetten kaynaklanmaktadır. Yahudi soykırımı kurbanlarını anma gününde bu hususu da müdrik olunmalıdır.

Ines Pohl

© Deutsche Welle Türkçe

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