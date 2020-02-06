 Hollywood efsanesi Kirk Douglas 103 yaşında öldü | YAŞAM | DW | 06.02.2020

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YAŞAM

Hollywood efsanesi Kirk Douglas 103 yaşında öldü

Hollywood efsanesi Kirk Douglas 103 yaşında yaşamını yitirdi. Oğlu Michael Douglas babasının ölümünü duyurdu.

Kirk Douglas (Reuters/P. McCarten)

"Spartacus" ve "The Vikings" filmlerindeki rolleri ile hatırlanan ve altmış yılı aşan bir kariyeri olan Hollywood efsanesi Kirk Douglas 103 yaşında yaşama veda etti.

Aktörün ölümünü kendisi gibi oyuncu olan oğlu Michael Douglas duyurdu.

Resmi Facebook sayfasında bir duyuru yapan Michael Douglas "Bu inanılmaz acı bir gün kardeşlerim ve bugün Kirk Douglas'ın 103 yaşında aramızdan ayrılışını duyuruyorum" dedi.

Michael Douglas ve babası Kirk Douglas

Michael Douglas ve babası Kirk Douglas

Michael Dougas babası ile ilgili "Dünya için bir efsaneydi, bir altın çağın filmlerinin aktörüydü ve altın yıllarını yaşadı. Bize esin kaynağı  ve bir stardart olacak adalete ve amaca adanmışlığıyla bir yardımseverdi" dedi ve ekledi: "Ancak benim ve kardeşlerim Joel ve Peter çin sadece babaydı."

Rus kökenli Yahudi aile

Kirk Douglas iki ay önce 103. doğumgününü kutlamıştı.

Gerçek adı Issur Danielovitch olan Douglas 1916 yılında New York'ta Rusya kökenli Yahudi bir ailenin çocuğu olarak  dünyaya geldi.

İlk filmi, 1946 yılı yapımı "The Strange Love of Martha Myers" oldu.

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Ünlü yönetmen Stanley Kubrick'in "Paths of Glory" ve "Spartacus" filmlerindeki performansı ile hatırlanan Douglas, Oscar ödülüne aday gösterilmesine karşın ödüle hiçbir zaman sahip olamadı. Akademi tarafından kendisine 1996 yılında Yaşam Boyu Onur Ödülü verildi.

Flash-Galerie Kirk Douglas The Indian Fighter

Kirk Douglas 1991 yılında bir helikopter kazası ve 1996 yılında bir kalp krizi atlatmıştı.

Douglas iki kez evlendi. Diane Dill ile olan evliliğinden iki oğlu, aktör Michael Douglas ve Joel Douglas dünyaya geldi. Douglas daha sonra Almanya doğumlu Anne Buydens ile evlendi. Buydens'ten de iki oğlu Peter Douglas ve Eric Douglas dünyaya geldi. Eric Douglas 2004 yılında hayatını kaybetti.

DW, AFP / SSB, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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