Hollanda'nın Ede kentindeki tüm rehineler serbest

Polis, Hollanda'nın Ede kentindeki bir kafede rehin alınan dört kişinin de serbest bırakıldığını, şüphelinin ise gözaltına alındığını açıkladı.

Hollanda'nın doğusundaki Ede kentinde bir kafede rehin alınanların tamamı serbest bırakıldı. Haber ajansı ANP'nin haberine göre, Belediye Başkanı'nın sözcüsü tüm rehinelerin serbest kaldığını açıkladı.

Ede kentinin bağlı olduğu Gelderland polisi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dört rehinenin de serbest kaldığını teyit ederek, "Son rehine de serbest bırakıldı, bir kişi gözaltına alındı" açıklamasını yaptı.

Polis daha önceki açıklamasında ise üç rehinenin serbest kaldığını belirtmiş, ancak tehlikenin henüz geçmediği uyarısında bulunmuştu.

NOS televizyonu, ellerini yukarıya kaldırmış üç kişinin binayı terk ettiğini gösteren görüntüler yayımladı. Bundan kısa bir süre sonra da dördüncü rehine serbest kaldı ve şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. NOS televizyonun yayımladığı görüntülerde, yerde diz çökmüş bir kişinin ellerinin polis tarafından kelepçelendiği görüldü.

Rehine alma olayı sonrasında şüpheli polis tarafından gözaltına alındı Fotoğraf: Remko De Waal/ANP/picture alliance

Ede kentindeki bir kafede rehin alınanların serbest kalması saatler sürdü. Hollanda medyası, çok sayıda polisin görev yaptığı olayda, emniyet güçlerinin kent merkezine giriş ve çıkışa izin vermediğini aktardı. Polis sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre civardaki yaklaşık 150 konut da tahliye edildi.

Civardaki binaların tahliye edildiği bildirildi Fotoğraf: ANP/picture alliance

Gelderland polisi, ilk belirlemelere göre rehin alma olayının terör eylemi olduğuna dair işaret bulunmadığını açıkladı. Ancak polis olayla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

Rehinelerin serbest bırakılması sonrasında Ede Belediye Başkanı Rene Verhulst, olayın yaşandığı bölgeden video paylaşılmaması çağrısında bulunarak, "Serbest bırakılan rehinelerin huzura ve mahremiyete ihtiyacı var" dedi.



AFP,dpa/JD,ET

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