Hollandalı gazeteci sınır dışı edildi

Hollanda'da yayın yapan Financieele Dagblad ekonomi gazetesinin Türkiye muhabiri Ans Boersma gözaltına alınıp sınır dışı edildi.

2017 yılından beri Türkiye'de ikamet eden Hollandalı gazeteci Boersma, Çarşamba günü oturma izninin süresini uzatmak üzere gerekli birimlere yaptığı başvuru sırasında gözaltına alındı ve geceyi polis denetiminde geçirdi.

Financieele Dagblad gazetesinin konuyla ilgili haberine göre Boersma geceyi polis denetiminde geçirdikten sonra evindeki eşyalarını toplamasına dahi izin verilmeden Perşembe sabahı itibarıyla sınır dışı edilmek üzere uçağa bindirildi.

31 yaşındaki gazeteci uçağa binmeden önce Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayarak "Ve kendinizi bir anda Hollanda'ya giden bir uçakta buluyorsunuz" ifadesini kullandı. Boersma mesajında ayrıca Türkiye tarafından "istenmeyen kişi" ilan edildiği bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı: Terör örgütü ile bağlantısı olduğuna dair istihbarat aldık

Cumhurbaşkanlığı, Boersma'nın sınır dışı edilmesiyle ilgili basın mensuplarına yazılı bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hollandalı gazetecinin, Türkiye'de bulunduğu süre zarfında yürüttüğü gazetecilik faaliyetleri nedeniyle sınır dışı edilmediğini söyledi.

Altun'un açıklamasında, "Türk makamları yakın bir zamanda Hollanda güvenlik birimlerinden Bayan Boersma'nın terör örgütü ile bağlantısı olduğuna dair bir istihbarat aldı ve gazetecinin Türkiye içinde ve dışında hareketleri hakkında Hollanda makamlarınca bilgi talebinde bulunuldu" ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı İlteşim Başkanı, Twitter üzerinden de bir açıklama yaparak Hollanda makamlarının söz konusu gazetecinin bir dönem El Kaide örgütü bünyesindeki Nusra Cephesi ile bağlantısının olduğu bilgisinin kendilerine iletilmesi üzerine "önlem olarak" sınır dışı edildiğini duyurdu. Altun ayrıca Boersma'nın böyle bir bağlantısı olduğu sonucuna nasıl varıldığını gene Hollandalı makamların açıklaması gerektiğini belirtti.







Basın kartı henüz yenilenmişti

Hollandalı gazetecinin 2019 yılı için basın kartı dokuz gün önce yenilenmişti. Financieele Dagblad haberine göre gözaltı kararından sonra Hollanda Gazeteciler Birliği (NJV) Boersma için derhal bir avukat atadı ve Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğundan da bir temsilci gazeteciyi karakolda ziyaret etti. Boersma'nın sınır dışı edilmesine engel olmak için Konsolosluk nezdinde yapılan girişimler başarısız oldu.

Sınır Tanımayan Gazeteciler tepkili

Gazetecinin sınır dışı edilmesiyle ilgili yazılı bir duyuru yapan Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün Türkiye şubesi, kendisine sadece dokuz gün önce basın kartı verilmesine karşın Boersma'nın nasıl güvenlik tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle sınır dışı edildiğini yetkililerin açıklaması istedi.

RSF Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu her ne nedenden olursa olsun gazetecilere yönelik idari işlemlerin şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğini kaydetti. DW Türkçe'ye konuşan Önderoğlu "Türkiye'de bir yabancı gazeteci ulusal güvenliğe tehdit oluşturuyorsa o gazetecinin bilgilendirilmesi, uyarılması gerekir" ifadesini kullandı.

Sözlerine devam eden Önderoğlu, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı bir birimden sarı basın kartı alıp, dokuz gün sonra da ulusal güvenliğe tehdit oluşturuyor gerekçesiyle bir gazeteci gazeteci sınır dışı edilemez" şeklinde konuştu.

RSF'nin her yıl yayınladığı 2018 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'ne göre Türkiye 180 ülke arasında 157'inci sırada yer alıyor.

"Çirkin bir basın özgürlüğü ihlâli"

Boersma'nın çalıştığı Financieele Dagblad editörü Jan Bonjer de gazetecinin sınır dışı edilmesini "çirkin bir basın özgürlüğü ihlâli" sözleriyle değerlendirdi.

Bonjer, "Ans görevini sorumluluk ve sağduyulu bir şekilde yerine getirdi… Türkiye'de gazetecilerin işlerini huzur içinde yapamamaları olağanüstü bir şekilde üzücü" ifadesini kullandı.

Türkiye ile Hollanda arasında 2017 anayasa referandumu öncesinde kötüleşen ilişkiler, tarafların attığı karşılıklı adımlar neticesinde 2018 yazında normalleşmeye başlamış, aynı yılın Eylül ayında da karşılıklı olarak büyükelçiler atanmıştı.

DW,rtr,Dpa/ÇÖ,BÖ

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