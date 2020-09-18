 Hollandalı bakana 390 euroluk korona cezası | AVRUPA | DW | 18.09.2020

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AVRUPA

Hollandalı bakana 390 euroluk korona cezası

Hollanda Adalet Bakanı, koronavirüse karşı sosyal mesafe kuralına uymadığı için kendisine bağlı savcılık tarafından 390 euro para cezasına çarptırıldı.

Ferdinand Grapperhaus

Ferdinand Grapperhaus

Hollanda Adalet Bakanı Ferdinand Grapperhaus, koronavirüs salgınına karşı getirilen önlemlere uymadığı için para cezası aldı.

Başsavcılık, 22 Ağustos'ta kendi düğününde sosyal mesafe kuralını ihlal eden Bakan'ı 390 euro para cezasına çarptırdı.

Savcılık açıklamasında Bakan'ın kurallara uyulmasında "örnek alınan kişi" konumunda olduğuna işaret edilerek, sosyal mesafe kuralının "aleni ihlaline" karşı verilen para cezasının, kuralların "inandırıcılığına" hizmet ettiği vurgulandı.

Ferdinand'ın düğününden kareler sosyal medyaya yansımış, fotoğraflarda Bakan'ın onlarca davetliyle sosyal mesafe kuralına dikkat etmeden bir arada bulunduğu görülmüştü.

Adalet Bakanı, koronavirüs salgınının başlangıcından beri 1,5 metrelik mesafe kuralını hep savunmuş bir isimdi. Bu nedenle düğün fotoğraflarına gelen tepkiler de yoğun oldu. Tepkiler üzerine kamuoyundan özür dileyen Bakan, istifa etmeyi ise düşünmediğini açıklamıştı.

Hollanda'da resmi verilere göre, salgının başlangıcından bu yana 84 binin üzerinde koronavirüs vakası kaydedildi, 6 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

AFP/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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