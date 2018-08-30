 Hollanda′da Suriyeli muhaliflere yardım tartışması | AVRUPA | DW | 11.09.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

Hollanda'da Suriyeli muhaliflere yardım tartışması

Hollanda'da devlet televizyonunda yayınlanan bir haberde hükümetin "terör örgütü" olarak kabul edilen Suriyeli örgüt Şam Cephesi'ne yardım ettiği iddia edildi. Muhalefet partileri açıklama talep etti.

Al-Nusra Front Kämpfer bei Idlib 02.12.2014 (Reuters/K. Ashawi)

Hollanda hükümetinin, Hollanda yargısı tarafından terör örgütü olarak nitelendirilen Şam Cephesi'ne yardım ettiği iddia edildi.

Hollanda devlet televizyonunda Pazartesi günü yayınlanan habere göre Hollanda hükümeti terör örgütü olarak sınıflandırılan Şam Cephesi'nin de dahil olduğu, Suriye'de Esad rejimine karşı mücadele eden 22 muhalif gruba öldürücü olmayan teçhizat yardımında bulundu. Hükümetin Şam Cephesi’ne “kamyonet, uniforma ve diğer malzeme” gönderdiği iddia edildi.

Hollanda'nın yardımda bulunduğu iddia edilen Şam Cephesi geçen yıl Roterdam'da görülen bir dava kapsamında "terörist hedefleri olan bir suç örgütü” olarak tanımlanmış ayrıca “Halefilik” iddiasında olan “selefi ve cihatçı” bir grup olduğu kaydedilmişti.

Muhalefet açıklama bekliyor

Haberin ardından Hollanda'da farklı partilerden pek çok siyasetçi hükümeti eleştirerek, konuya ilişkin açıklama yapılmasını talep etti. Haberi "şok edici” diyerek nitelendiren Liberaller D66'dan Sjoerd Sjoerdsma ANP haber ajansına yaptığı açıklamada "Tüm milletvekillerinin uyarılarına rağmen böyle bir şey nasıl gerçekleşebilir?” diye sordu. Hristiyan Demokrat partili Pieter Omtzig de hükümetten Salı gününe kadar açıklama beklediklerini ifade etti.

Geçen Cuma Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok "Suriye'deki ılımlı gruplara öldürücü olmayan teçhizat yardımı programının durdurulduğunu" açıklamıştı. Parlamentoya sunulan bir mektupta yapılan açıklamada, "rejimin Suriye'nin büyük bir kısmını tekrar kontrolü altına alması ve ılımlı muhaliflerin kontrolündeki alanların daralması sonrasında hükümetin bu kararı aldığı" belirtilmişti.

AFP/MY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

BM: İdlib’de siviller öldü

BM, Suriye’nin kuzeybatısında son günlerde artan şiddet nedeniyle çok sayıda sivilin öldüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise İdlib konusunda uluslararası toplum, Batılı ülkeler ve Rusya ile İran’a çağrı yaptı. (11.09.2018)  

Suriye'den dönen "Cunud el Şam" üyesi Türk tutuklandı

Köln'de Suriye'den dönen "Cunud el Şam" adlı radikal örgütün üyesi olmakla suçlanan Türk vatandaşı tutuklandı. (19.01.2018)  

Sosyal Demokratlar misilleme operasyonuna karşı

Alman siyasetinin gündeminde de İdlib var. Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti, Suriye’de kimyasal silah kullanılması durumunda muhtemel bir misilleme operasyonuna karşı. (11.09.2018)  

Benzer içerik

Bild-Kombo Recep Tayyip Erdogan Vladimir Putin Bashar Assad

"Rusya Türkiye’yi Esad ile müzakereye zorluyor" 30.08.2018

DW Türkçe'ye konuşan düşünce kuruluşu ICG’nin Ortadoğu Direktörü Joost Hiltermann, Rusya’nın İdlib’e kapsamlı askeri operasyon tehdidiyle, Türkiye’yi Suriye rejimiyle ile masaya oturmaya zorladığını söyledi.

Syrien Rebellen bei Al-Bab

Muhalifler Astana'ya neden gidiyor? 17.01.2017

Suriye'de Esad rejiminin eli güçlenirken, birçoğu açmazda olan silahlı muhalif gruplar Astana’da masaya oturacaklarını açıkladı. Serhat Erkmen analizinde muhalifleri Astana'ya yönlendiren etmenlere dikkat çekiyor:

Syrien Hubschrauber der russischen Luftwaffe wurde bei Idlib abgeschossen Rebbelen der Jabhat Fateh al-Sham Gruppe

ANALİZ: Suriye'de yeni güç dengesi 30.01.2017

Suriye'nin İdlib bölgesindeki muhalif gruplar arasında bir süredir süren birleşme süreci yeni bir boyuta ulaştı. Ortadoğu uzmanı Serhat Erkmen, Suriye'deki yeni güç dengesini mercek altına aldı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Al-Nusra Front Kämpfer bei Idlib 02.12.2014 (Reuters/K. Ashawi)

Hollanda'da Suriyeli muhaliflere yardım tartışması

Hollanda'da devlet televizyonunda yayınlanan bir haberde hükümetin "terör örgütü" olarak kabul edilen Suriyeli örgüt Şam Cephesi'ne yardım ettiği iddia edildi. Muhalefet partileri açıklama talep etti. 

FOTO-GALERİ

Beethovenfest 2018 (DW/R. Fulker)

"Beethoven’i seviyorum. Çünkü..."

Almanya’nın Bonn'da kentinde, her sokağında varlığı hissedilen Beethoven adına düzenlenen en renkli günler başladı. 