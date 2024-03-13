Hollanda: Aşırı sağcı Wilders başbakanlıktan feragat etti

Hollanda'da yaklaşık dört ay önce genel seçimleri kazanan aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders başbakanlık görevinden feragat ettiğini açıkladı. Wilders X hesabından yaptığı açıklamada "Ancak koalisyondaki tüm partiler desteklerse başbakan olabilirim" dedi. Wilders, aylardır sağcı diğer üç partiyle süren koalisyon müzakerelerine bakıldığında ise bunun "böyle olmadığını" ve başbakanlığına destek verilmediğini sözlerine ekledi.

Wilders "Ülkeme ve seçmenlerime olan sevgim pozisyonumdan daha büyük ve önemli" ifadelerini kullandı. "Sağcı bir kabine," "daha az iltica ve göç" ve "Hollandalıların ilk sırada gelmesini" istediğini belirten aşırı sağcı siyasetçi bu hedeflere ulaşmak için başbakanlık makamından feragat etmiş oldu.

Wilders'in aşırı sağcı Özgürlük Partisi Kasım ayında yapılan erken seçimleri kazanmıştı. Wilders, geçici olarak görevi yürüten Başbakan Mark Rutte'nin Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi, Yeni Toplum Sözleşmesi Partisi ve İşçi Vatandaş Partisi ile dörtlü koalisyon kurmak istemişti. Müzakereler Yeni Toplum Sözleşmesi Partisi'nin masayı terk etmesi üzerine Şubat ayında sona ermişti.

Hollanda medyasında ülkede teknokratlar hükümetinin kurulabileceği belirtiliyor. Hükümetin kurulması için görevledirilen temsilciler yarın koalisyon müzakerelerinin durumuyla ilgili yeni bir rapor sunacak.

Wilders'in seçim zaferi Hollanda'da bir siyasi deprem niteliği taşımıştı. Sağ popülist Wilders göçmenler ve Müslümanlara karşı sert söylemi nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a benzetilmişti. Partisinin seçim programında camiilerin yasaklanması, Hollanda'nın Avrupa Birliği'nden ayrılması ve Ukrayna'ya silah yardımlarının sona erdirilmesi vaadinde bulunmuştu.

AFP, dpa / EC, JD

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