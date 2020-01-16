 Hollanda′da Müslümanlar mezarlık yapmak için bağış topluyor | AVRUPA | DW | 28.01.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Hollanda'da Müslümanlar mezarlık yapmak için bağış topluyor

Hollanda'daki Müslümanlar Avrupa'daki en büyük Müslüman mezarlıklarından birini yapmak için bağış topluyor. Mezarlığın kapasitesinin bin 700 olacağı bildiriliyor.

Almanya'da Müslüman mezarlığı

Almanya'da Müslüman mezarlığı

Öldüğünde bulundukları ülkede gömülmek isteyen Müslümanların sayısı giderek artıyor. Hollanda'daki Müslümanlar da Avrupa'daki en büyük Müslüman mezarlıklarından birini yapmak için bağış topluyor.

Bin 700 cenazenin defnedilebileceği mezarlığın Groningen yakınlarında olacağı bildiriliyor. Hollanda basınında yer alan habere göre proje, açılımı Hollanda'daki Özel Müslüman Mezarlığı olan Bibin Vakfı tarafından organize ediliyor.

Bibin Vakfı Başkanı Hamed Amrino giderek daha fazla sayıda Müslüman'ın Hollanda'da gömülmek istediğini söyleyerek "Hollanda bizim evimiz" dedi.

Hollanda Mezarlıklar Birliği Sözcüsü Wim van Midwoud giderek daha fazla Müslüman mezarlığı ihtiyacı doğduğunu belirterek, "Burada doğan jenerasyonlar var ve kendilerini Hollandalı hissediyorlar. Bu da, burada gömülme arzusunu arttırıyor" şeklinde konuştu.

Bibin Vakfı'nın şimdiye kadar 410 bin euro bağış topladığı bildirildi. Vakıf kaynağı saptanamayacağı için yurt dışından bağış kabul etmiyor. Hollanda'da 850 bin Müslüman yaşıyor.

Hollanda'da mezar hakkı 10 ila 30 yıl arasında veriliyor. Hollanda basını, süre sınırı olmayan mezarlar için ise 8 bin euro civarında bir ücret alındığını bildiriyor. Bibin Vakfı Başkanı Amrino Müslümanlar için bu ücretin en fazla 3 bin euro olacağını kaydetti.

Almanya'da da giderek daha fazla sayıda Müslüman Almanya'da gömülmek istiyor. Wuppertal kentinde yönetimi de Müslümanlara ait olan bir Müslüman mezarlığının kurulması için çalışmalar yürütülüyor. Almanya'da kiliseler tarafından idare edilen bazı mezarlıklarda Müslümanlar için özel alanlar bulunuyor.

KNA / SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Türkler daha fazla mezarlık istiyor

Şu ana dek Almanya’da yaşayan Türklerin çoğu öldüklerinde Türkiye’de gömülmek istediklerini dile getiriyordu. Ancak durum değişiyor ve Almanya’da daha fazla Müslüman mezarlığına ihtiyaç duyuluyor. (30.08.2012)  

Fransa’da Müslüman mezarlığına ırkçı saldırı

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Belçika sınırında bulunan Lille kentindeki askeri mezarlıkta Müslüman mezarlarına yapılan saldırıyı ''iğrenç ırkçı saldırı'' olarak değerlendirdi. (08.12.2008)  

Almanya İslamı tanımalı

Almanya'da İslamiyet din olarak resmen tanınmıyor. Bu da Müslümanlar açısından bazen sorunlar yaratabiliyor. Ancak uzmanlara göre artık İslamiyetin resmen din olarak tanınmasının zamanı geldi. (28.05.2015)  

Benzer içerik

Deutschland DITIB-Moschee in Göttingen

Müslümanlardan "güvenliğimizi sağlayın" çağrısı 16.01.2020

DİTİB Aşağı Saksonya ve Bremen Teşilat Başkanı Ünlü, Müslümanları korumaya yönelik önlemlerin artırılmasını istedi. Ünlü, Müslümanları hedef alan şiddet eylemlerinin "sonunun gelmediğini" söyledi.

Niederlande Thierry Baudet Forum für Demokratie in den Niederlanden

Hollanda'da iktidar senatoda çoğunluğu kaybetti 21.03.2019

Hollanda'da Utrecht saldırısından iki gün sonra yapılan senato ve yerel meclis seçimlerinde iktidar partileri oy kaybı yaşarken, sağ popülist Demokrasi için Forum ülkenin en güçlü ikinci partisi konumuna geldi.

Dänemark Burka-Verbot

Hollanda'da kısmi burka yasağı 26.06.2018

Hollanda'daki kamu binalarında yüzü örten giysilerin giyilmesinin yasaklanmasına ilişkin yasa teklifi, parlamentonun üst kanadında kabul edildi. Yasak, motosiklet kaskı ve kayak maskesini de kapsıyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Almanya'da Müslüman mezarlığı

Hollanda'da Müslümanlar mezarlık yapmak için bağış topluyor

Hollanda'daki Müslümanlar Avrupa'daki en büyük Müslüman mezarlıklarından birini yapmak için bağış topluyor. Mezarlığın kapasitesinin bin 700 olacağı bildiriliyor.  

FOTO-GALERİ

Haftstrafe für Mörder von Hrant Dink (picture alliance / dpa)

Hrant Dink davasında neler yaşandı?

Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesinin üzerinden 13 yıl geçti.  