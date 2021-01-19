Hollanda’da korona protestosuna şiddet karıştı

Hollanda'da hükümetin koronavirüs pandemisiyle mücadele etmek amacıyla uygulamaya koyduğu gece sokağa çıkma yasağı nedeniyle ülke çapında protesto gösterileri düzenlendi.

Amsterdam ve Eindhoven başta olmak üzere Apeldoorn, Arnheim, Breda, Lahey, Enschede, Roermond, Tilburg ve Venlo kentlerinde düzenlenen eylemlerin bazılarında polisle göstericiler arasında çatışma çıktı.

Protestolar, cumartesi akşamı bir grubun Hollanda'nın kuzeyindeki Urk kasabasındaki bir koronavirüs test merkezini ateşe vermesinin ardından patlak verdi. Hollanda basınına yansıyan veriler ve devlet makamlarının aktardığına göre, söz konusu gösteriler kapsamında 130'dan fazla kişi gözaltına alındı.

"İç savaş" uyarısı

Amsterdam’ın kent merkezindeki bir meydanda polis, yaklaşık bin 500 kişilik bir kalabalığı dağıtmak için tazyikli su kullandı. Belediyenin aktardığı bilgilere göre, kentte en az 100 kişi gözaltına alındı. Polis aynı zamanda, Belediye Başkanı Femke Halsema'nın rezidansını koruma altına aldı.

Eindhoven'da ise polis, yüzlerce göstericiden oluşan gruba biber gazı sıktı. Kentte çok sayıda otomobil ateşe verilirken, kentin ana garında dükkanlar yağmalandı. Olaylar nedeniyle demiryolu trafiği geçici olarak durdurulurken, şehirde en az 30 kişi gözaltına alındı. Eindhoven Belediye Başkanı John Jorritsma, gösterilerle ilgili yaptığı açıklamada, durumun bu şekilde tırmanmaya devam etmesi halinde "iç savaşa doğru ilerlemekte olduklarını" ifade etti.

Hollanda'daki sokağa çıkma yasağı, saat 21.00 ile 04.30 arasında geçerli. Kural ihlal edildiği takdirde 95 Euro para cezası kesiliyor. Söz konusu yasak, ülkede İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yürürlüğe sokulan ilk sokağa çıkış yasağı olma niteliğini taşıyor.

AFP / BÜ,ET

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