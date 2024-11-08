İsrailli taraftarlarla Filistin yanlıları arasında çatışma

UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax - Maccabi Tel Aviv karşılaşması sonrasında şiddet olayları yaşandı, İsrail taraftarların tahliyesi için iki uçak gönderme kararı aldı.

Amsterdam'da 5-0 Ajax'ın galibiyeti ile biten maç sonrası kentin çeşitli noktalarında İsrailli taraftarlar ile Filistin yanlısı göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Sosyal medya ve haber kanallarına yansıyan görüntülerde, tarafların karşılıklı sözlü tacizleriyle başlayan olayların kısa sürede fiziksel şiddete döndüğü görülüyor.

İsrailli taraftarlara otellerine kadar eşlik eden polis 57 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İsrail'in ABD Büyükelçiliği "bir çetenin" İsrailli sivilleri hedef aldığını öne sürdü. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanlığı saldırıyı "antisemitizm" olarak nitelendirirken, gerginliğin neden ve nasıl başladığına dair Hollanda makamlarından henüz bir açıklama gelmedi.

Amsterdam'da Maccabi Tel Aviv taraftarları Fotoğraf: Jeroen Jumelet/picture alliance/ANP

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "Başbakan vatandaşlarımızın tahliyesi için derhal iki uçak gönderilmesini istedi. Amsterdam'daki vatandaşlarımıza yönelik saldırılar gözardı edilmeyecek" denildi. İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı Gideon Saar da Hollanda hükümetinden, taraftarın otellerden havalimanına güvenle erişmesini sağlamasını istedi.

Hollanda Başbakanı Dick Schoof şiddet olaylarının "kabul edilemez" olduğunu belirterek "saldırganların" cezalandırılacağını söyledi. Netanyahu ile konuyla ilgili temas halinde olduğunu da belirtti.

Kentte tansiyon karşılaşma öncesinde de yüksekti. Polis, maçın oynanacağı stada erişmek isteyen 200 kişilik bir grubun önlendiğini açıkladı. Şehir yönetimi daha önce stat önünde yapılmak istenen bir protesto gösterisine izin vermeyeceklerini bildirmişti.

dpa,AFP,Reuters / MUK,EC

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