Hollanda’da hükümet dağıldı

Hollanda’da binlerce ailenin haksız yere çocuk yardımı alarak devleti zarara uğrattığı suçlamalarıyla patlak veren skandalın sorumluluğunu üstlenen Başbakan Mark Rutte ve kabine üyeleri istfa etti.
Hollanda'da Başbakan Mark Rutte liderliğindeki hükümet, çok sayıda vatandaşı maddi sıkıntılara sürükleyen çocuk yardımı skandalı nedeniyle dağıldı. Skandalın sorumluluğunu üstelenen Başbakan Rutte ve kabine üyeleri genel seçimlere 2 ay kala istifa etti.
Rutte, Cuma günü Lahey'de yaptığı açıklamada, binlerce ebeveynin yıllarca "büyük bir adaletsizlik" yaşadığını belirterek, "hukukun üstünlüğü ilkesinin başarısızlığa uğratıldığı ve vatandaşların muktedir bir devlete karşı korunamadığı" özeleştirisinde bulundu.
Hollanda’da binlerce aile, devleti dolandırmak suretiyle haksız yere çocuk parası yardımı almakla suçlanmış ve bu ailelerden o zamana kadar aldıkları yardımları acilen iade etmeleri istenmişti. Bu durum çok sayıda aileyi mağdur etmişti. Ancak durumu inceleyen parlamento komisyonu, ailelere isnat edilen suçlamaların yersiz olduğunu ortaya çıkarmış ve hazırladığı raporda, söz konusu ailelerin, "benzeri görülmemiş adaletsiz bir uygulamayla karşı karşıya kaldıkları" değerlendirmesinde bulunmuştu.
Komisyonun hazırladığı sonuç raporunda, 2013-2019 yılları arasında 24 bin aileden yardımların iadesinin istendiği belirtilerek, böylece hukuk devletinin temel ilkelerinin ihlal edildiğine vurgu yapılmıştı. Raporda, sanığa masumiyetlerini kanıtlama şansı vermeden binlerce euro desteğin geri çekilmesinin adil bir uygulama olmadığı belirtilmişti.
Siyasi gözlemciler, haftaya parlamentoda yapılacak tartışma öncesinde Rutte hükümetinin istifaya zorlanabileceğini belirterek, bu yüzden hükümetin daha önce davranarak geri çekildiği yorumunu yapıyor.
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dpa,AFP/ETO,TY
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