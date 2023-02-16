  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Kahramanmaraş depremi
2023 Seçimleri
Türkiye Ekonomisi
Türkei Adiyaman | Zerstörung nach Erdbeben
Fotoğraf: Thaier Al-Sudani/REUTERS
FelaketHollanda

Hollanda'da depremzedeler için 89 milyon euro bağış toplandı

28 dakika önce

Hollanda'da Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım için düzenlenen bağış kampanyasında yaklaşık olarak 89 milyon euro toplandı. Hollanda hükümeti de ek 10 milyon euroluk bağış yaptı.

https://p.dw.com/p/4NamA

Hollanda'da Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki afetzedelere yardım için düzenlenen "Ulusal Eylem Günü" kapsamındatoplanan bağışların  yaklaşık olarak 89 milyon euroya ulaştığı bildirildi.

Ülkedeki 11 STK'nın ortaklaşa düzenlediği "Giro555" isimli yardım organizasyonu tarafından yapılan açıklamada, ortak canlı yayın öncesinde 28,6 euro olan toplam bağışın, yayının başlamasının ardından gün sonunda yaklaşık 89 milyon euroyu bulduğu belirtildi.

Hollanda'da gün boyunca radyo ve televizyon kanalları, kampanyanın duyurusunu yapmış ve Hollandalıları depremzedeler için bağışta bulunmaya çağırmıştı. Akşam da televizyon ekranlarında bir canlı yayın düzenlendi. Müzisyen Karsu ve Hadise gibi çok sayıda tanınmış isim de yayına katılarak kampanyaya destek verdi.

Kampanyaya katılan Hollanda hükümeti şimdiye kadar yaptığı yardımlara ek olarak depremzedelere 10 milyon euroluk bağışta bulundu.

Yardım örgütleri, toplanan yardımların deprem bölgesindeki afetzedelerin gıda, barınma ve tıbbi malzeme gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağını ve bağışların toplandığı banka hesabının aktif kalmaya devam edeceğini duyurdu.

dpa/BÖ,BK

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Adıyaman'da depremde yıkılmış bir bina

Deprem: Adıyaman'da son durum nasıl?

Felaket4 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Gaziantep Nurdağı

Deprem bölgesinde rant kapısı mı aralanıyor?

Deprem bölgesinde rant kapısı mı aralanıyor?

Felaket8 saat önce
Hatay'da evleri yıkılan Çar ailesi

Hataylı depremzedeler: Depremden ölmedik, soğuktan öleceğiz

Hataylı depremzedeler: Depremden ölmedik, soğuktan öleceğiz

Felaket19 saat önce
Depremlerin ardından Gaziantep'te en fazla yıkım Nurdağı ilçesinde oldu

Depremde AKP'li üyenin konutları onlarca kişiye mezar oldu

Depremde AKP'li üyenin konutları onlarca kişiye mezar oldu

Politika21 saat önce
Deprem bölgelerindeki binalarda risk tespiti hayati önem taşıyor

Bir binanın güvenli olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Bir binanın güvenli olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Felaket15 Şubat 2023

Enkazda günlerce sağ kalanlar kurtarılınca neden ölüyor?

Enkazda günlerce sağ kalanlar kurtarılınca neden ölüyor?

Felaket15 Şubat 2023
Türkiye'de genel bir erken uyarı sistemi yok. Peki olsaydı, yıkım ve kayıplar daha az olabilir miydi?

Deprem: Erken uyarı sistemi bazı illeri kurtarabilirdi

Deprem: Erken uyarı sistemi bazı illeri kurtarabilirdi

Felaket15 Şubat 2023
Ana sayfaya dön