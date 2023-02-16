Hollanda'da depremzedeler için 89 milyon euro bağış toplandı

Hollanda'da Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım için düzenlenen bağış kampanyasında yaklaşık olarak 89 milyon euro toplandı. Hollanda hükümeti de ek 10 milyon euroluk bağış yaptı.

Hollanda'da Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki afetzedelere yardım için düzenlenen "Ulusal Eylem Günü" kapsamındatoplanan bağışların yaklaşık olarak 89 milyon euroya ulaştığı bildirildi.

Ülkedeki 11 STK'nın ortaklaşa düzenlediği "Giro555" isimli yardım organizasyonu tarafından yapılan açıklamada, ortak canlı yayın öncesinde 28,6 euro olan toplam bağışın, yayının başlamasının ardından gün sonunda yaklaşık 89 milyon euroyu bulduğu belirtildi.

Hollanda'da gün boyunca radyo ve televizyon kanalları, kampanyanın duyurusunu yapmış ve Hollandalıları depremzedeler için bağışta bulunmaya çağırmıştı. Akşam da televizyon ekranlarında bir canlı yayın düzenlendi. Müzisyen Karsu ve Hadise gibi çok sayıda tanınmış isim de yayına katılarak kampanyaya destek verdi.

Kampanyaya katılan Hollanda hükümeti şimdiye kadar yaptığı yardımlara ek olarak depremzedelere 10 milyon euroluk bağışta bulundu.

Yardım örgütleri, toplanan yardımların deprem bölgesindeki afetzedelerin gıda, barınma ve tıbbi malzeme gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağını ve bağışların toplandığı banka hesabının aktif kalmaya devam edeceğini duyurdu.

dpa/BÖ,BK