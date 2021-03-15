 Hollanda′da Başbakan Rutte′nin partisi sandıktan birinci çıktı | AVRUPA | DW | 18.03.2021

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AVRUPA

Hollanda'da Başbakan Rutte'nin partisi sandıktan birinci çıktı

Hollanda’da yapılan parlamento seçimlerinde Başbakan Mark Rutte’nin partisi sandıktan birinci çıktı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte

Hollanda Başbakanı Mark Rutte

Hollanda'da yapılan parlamento seçimlerinde Başbakan Mark Rutte'nin partisi seçim yarışını beklendiği gibi birinci sırada tamamladı.

Sandık başı anketlere göre Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VDD) 150 sandalyeli meclise 36 milletvekili gönderiyor. Koalisyon hükümetinin sol liberal ortağı D66 önemli bir seçim başarısına imza atarak 19 olan milletvekili sayısını 27'ye çıkardı.

D66'nın başarısında uzun yıllar Birleşmiş Milletler'de de görev yapan Hollanda Dış Ticaret Bakanı Sigrid Kaag'ın önemli rol oynadığı belirtiliyor. 6 dil bilen Kaag Hollanda siyasetinin yükselen yıldızları arasında.

Seçim yarışında üçüncü parti ise İslam karşıtı Geert Wilders'in Özgürlük Partisi oldu. Sağ popülist parti 3 sandalye kaybederek 17 milletvekilinde kaldı.

Sigrid Kaag

Sigrid Kaag

17 parti mecliste

Rekor bir sayıyla 37 partinin seçim yarışına girdiği Hollanda'da 17 parti meclise girmeyi başardı. Meclise giren parti sayısının da Hollanda seçim tarihinde bir rekor olduğu belirtiliyor. Meclis aritmetiğinin çok çeşitli partilere bölünmüş olması nedeniyle ülkede koalisyon pazarlıklarının aylar sürmesi bekleniyor.

Hollanda'da üç gün süren seçime katılım yüzde 83 olarak tespit edildi. Dört yıl önce yapılan genel seçimlerde katılım oranı yüzde 84 olmuştu.

54 yaşındaki Mark Rutte Hollanda'da 2010 yılından beri başbakanlık görevinde bulunuyor. Rutte çocuklar için yapılan hükümet yardımlarında ortaya çıkan skandal üzerine Ocak ayında istifasını açıklamıştı. Hükümetin çocuklar için verilen yardımlarda binlerce aileyi haksız yere sahtecilikle suçladığı ve ailelerin bu yüzden mali sıkıntı içine girdiği ortaya çıkmıştı. Seçim aynı zamanda hükümetin korona kriziyle mücadelede izlediği politikaların halk tarafından kabul görüp görmediğini de ortaya koydu.

Başbakan Mark Rutte seçim gecesi yaptığı açıklamada siyasetin "daha ilerlemeci, daha dürüst ve daha yeşil" olması gerektiğini söyledi.

Hollanda'da pandemi koşullarında yapılan seçimler Pazartesi başladı ve dün tamamlandı. İlk iki gün yaşlı ve risk grubunda olan vatandaşlardan oylarını kullanmaları istenmişti.

Reuters, dpa / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe

 

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