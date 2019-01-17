Hollanda: Türkiye'den gazeteci Boersma'nın iadesini istemedik

Türkiye'nin sınır dışı ettiği Hollandalı gazeteci Ans Boersma hakkında Hollanda'dan açıklama geldi.

Türkiye, Boersma'nın terör örgütü bağlantısı olduğuna dair Hollanda güvenlik birimlerinden istihbarat geldiği gerekçesiyle Hollandalı gazeteciyi gözaltına alıp sınır dışı etmişti. Hollanda Başsavcılığı Sözcüsü Jeichien de Graaff'ın konuyla ilgili açıklamalarını aktaran Reuters haber ajansı, Boersma'nın, yürütülen bir terör soruşturması kapsamında ifadesine başvurulmak üzere arandığını bildirdi.

De Graaff, "Şahsen bir terör suçuna karıştığı düşünülmüyor" ifadesini kullandı ancak Boersma'nın başka şüphelileri de içeren daha geniş bir soruşturma kapsamında şüpheli konumunda olduğunu söylemekle yetindi.

De Graaff, Hollandalı savcıların gazeteci hakkında Türk makamlarından terör soruşturması kapsamında bilgi alışveriş bulunduğunu doğruladı. Hollandalı savcı, Boersma ile "konuşmak istediklerini" ancak sınır dışı ve iade talebinde bulunmadıklarını sözlerine ekledi.

Hollanda haber ajansı ANP, Türkiye tarafından sınır dışı edilen Boersman'ın Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'na vardıktan sonra gözaltına alınmadığını bildirdi.

Boersma'nın Türkiye'den sınır dışı edilme süreci

2017 yılından beri Türkiye'de ikamet eden Hollandalı gazeteci Boersma, İstanbul'da Çarşamba günü oturma izninin süresini uzatmak üzere gerekli birimlere yaptığı başvuru sırasında gözaltına alınmıştı. Geceyi polis denetiminde geçiren Boersma bugün de sınır dışı edilmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter üzerinden açıklama yaparak Boersma'nın Türkiye'de terör örgütü kabul edilen El Nusra Cephesi ile bağlantısının olduğu bilgisinin Hollanda makamlarınca kendilerine iletilmesi üzerine "önlem olarak" sınır dışı edildiğini duyurmuştu.

DW,AP,rtr,AP/CÖ,AÜ

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