Hollanda polisi Türk şüpheliyi yakaladı

Hollanda'da polis, saatler süren operasyonun ardından üç kişinin öldüğü silahlı saldırının zanlısı 37 yaşındaki Türkiye doğumlu Gökmen Tanış'ın yakalandığını açıkladı.

Polis, daha önce Twitter üzerinden, tramvaydaki yolcuların hedef alındığı olayla ilişkisi olduğu düşünülen Tanış'ın fotoğrafını paylaşmıştı.

Daha önce sabıka kaydı olduğu açıklanan şüpheliyi yakalamak için polis bölgede geniş çaplı operasyon başlatmıştı. Operasyon kapsamında şüphelinin evi yakınlarında ağır silahlı terörle mücadele timlerinin ve özel eğitimli köpeklerin konuşlandığı aktarılmıştı. Tanış'ın nerede yakalandığı henüz açıklanmadı.

Ölü sayısı üçe yükseldi

Utrecht'te yaşanan olayla ilgili bir açıklama da kentin belediye başkanından geldi. Utrecht Belediye Başkanı Jan van Zanen, Twitter üzerinden yayınladığı video mesajında olay sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının üçe çıktığını söyledi. Ayrıca üçü ağır olmak üzere dokuz kişinin yaralı olduğunu duyurdu.

Olayda terör şüphesi olduğuna dikkat çeken van Zanen, "Bu olayın bir terör saldırısı olduğu prensibi ile çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

"Terör ihtimal dışı değil"

Hollanda Başbakanı Mark Rutte olay sonrası Lahey'de düzenlediği basın toplantısında terör ihtimalinin gözardı edilmediğini söyledi. "Ülkemiz Utrecht'te saldırının hedefi oldu. Tramvaydaki yolculara ateş açıldığı ve yaralılar olduğu net" diyen Rutte, olayın terör eylemi olabileceği ihtimalini değerlendirdiklerini söyledi.

Rutte "Eğer bu bir terör saldırısı ise tek bir cevabımız olacaktır: Bizim ülkemizin, demokrasimizin fanatiklik ve şiddetten daha güçlü olması gerekiyor" diye konuştu. Hollanda Başbakanı polisin şu noktada şüpheli ya da şüphelileri yakalamaya odaklandığını söyledi.

Hollandalı aşırı sağcı politikacı Geert Wilders ise olayı terör eylemi olarak nitelendirdi. Hollanda basınına konuşan Wilders, Utrecht'te masumların öldüğü bir terör saldırısının düzenlendiğini söyledi. Wilders, Twitter'dan yaptığı paylaşımda ise şüphelinin fotoğrafını paylaşarak, "Çok kültürlü toplum ne büyük zenginlik..." yazdı.

Tanış ailesinden açıklama: Ailevi bir mesele

Anadolu Ajansı, olayın şüphelisi 37 yaşındaki Tanış'ın yakınları ile konuştu. Ailesi Tanış'ın "ailevi meselelerden" dolayı tramvaydaki bir yakınına, ardından yardım etmek isteyenlere ateş açtığını söyledi.

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Kayseri'de yaşayan babası da "Oğlumla 11 yıldır diyaloğum yok, konuşmuyoruz. Yaptıysa cezasını çeksin" dedi.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Silahlı saldırı sonrası kentte terör tehdidi seviyesi en üst düzeye yükseltildi. Havalimanları ve parlamento binasının da aralarında olduğu çok sayıda noktada güvenlik önlemleri artırıldı. Utrecht’teki camiler ibadete kapatıldı. Geçtiğimiz hafta Yeni Zelanda'da iki caminin hedef alındığı silahlı saldırı sonucu 50 kişi hayatını kaybetmişti.

Utrecht'te sabah saatlerinde silahlı bir kişi, tramvaydaki yolcuları hedef almıştı. Olayın ardından Utrecht'in çeşitli noktalarından silah sesleri geldiği belirtilmişti. Algemeedn Dabglad gazetesine konuşan bir görgü tanığı, saldırıyı düzenleyen kişinin bir kadını hedef aldığını ve ardından kadına yardım etmek isteyen eden diğer kişileri de vurduğunu söylemişti.

AFP/ÖA,JD

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