 Hollanda pandemi kısıtlamalarını yeniden başlattı | AVRUPA | DW | 14.10.2020

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AVRUPA

Hollanda pandemi kısıtlamalarını yeniden başlattı

Koronavirüs vaka sayılarındaki çarpıcı artış üzerine Hollanda'da tüm bar, restoran ve kafeler kapatıldı.

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Koronavirüs vaka sayılarındaki çarpıcı artış üzerine Hollanda'da kamusal hayata yeniden kısıtlamalar getirildi. Hollanda Başbakanı Mark Rutte Salı günü konuyla ilgili televizyondan bir açıklama yaptı. "Çok üzgünüz ancak tek yol bu. Daha sert olmalıyız" diyen Rutte çarşamba gecesinden itibaren ülkedeki tüm bar, kafe ve restoranların kapatılacağını, sadece paket servislere izin verileceğini duyurdu. Ayrıca kapalı alanlarda da 13 yaşından büyük herkese maske takma zorunluluğu getirildi.

Saat 20.00 ile 07.00 arasında da alkol ve esrarın satışı ve kamusal alanda tüketimi yasaklandı. 18 yaşından büyükler için takım sporlarının yapılması yasak kapsamına alındı. Ayrıca Hollanda'da eve gün içerisinde üçten fazla ziyaretçi kabul etmek de yasaklandı. Tüm bu kısıtlamalar çarşamba saat 22.00'de yürürlüğe girecek ve iki hafta boyunca yürürlükte kalacak. Hükümet bu süre içinde yasakların ne ölçüde etkili olduğunu inceleyecek.

Hollanda aylar boyunca komşusu olan diğer Avrupa ülkelerine göre daha yumuşak bir salgın politikası izlemişti. Ancak hükümet ikinci dalgayı kontrol altına almakta zorlanıyor. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin verdiği bilgilere göre Hollanda 100 bin kişide görülen yeni vaka oranı bakımından Avrupa’da üçüncü sırada. Hollanda sağlık makamları geçen hafta 43 bin 903 kişinin daha koronavirüse yakalandığını ve 150 kişinin Covid-19 hastalığından hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

AFP / EC, JD

©Deutsche Welle Türkçe

 

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