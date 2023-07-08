Hollanda hükümeti neden çöktü?

Hollanda'da koalisyon hükümeti, göçmen politikalarında uzlaşamadığı gerekçesiyle istifa etti. Ancak göçmen politikasındaki anlaşmazlık, yaşanan siyasi krizde sadece bardağı taşıran son damla niteliğindeydi.

Hollanda'da Başbakan Mark Rutte liderliğindeki hükümet istifa etti. Yaklaşık 13 yıldır başbakan olan Rutte, hükümeti oluşturan dört koalisyon partisi arasında göçmen politikaları konusundaki görüş ayrılıklarının giderilmesi için günlerdir yürütülen görüşmelerde sonuca ulaşılamadığını açıkladı.

Merkez sağdaki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi'nin (VVD) lideri Rutte, düzenlediği basın toplantısında, "Koalisyon ortaklarının göçmen politikası konusunda çok farklı görüşlere sahip olduğu konusu bir sır değil" dedi. Rutte, "Bu akşam maalesef söz konusu farklılıkların aşılamaz olduğu sonucuna vardık. Bu nedenle kısa süre içinde Kral'a tüm hükümet adına yazılı istifamı sunacağım" diye ekledi.

Rutte ardından da Hollanda Kralı Willem-Alexander'a yazılı istifasını iletti. Rutte bugün de Yunanistan tatilini yarıda keserek ülkeye dönen Hollanda Kralı'nı ziyaret edecek.

Rutte'nin talepleri kabul görmedi

Koalisyon partileri, ülkeye gelen sığınmacı sayısının nasıl sınırlandırılacağına ilişkin yürüttüğü görüşmelerde uzlaşı sağlamaya çalışıyordu.

Rutte'nin partisi VVD, ülkedeki sığınmacıların aile birleşimine kısıtlama getirilmesini istiyordu. Hollanda basınındaki haberlere göre, Rutte Hollanda'ya kabul edilecek akraba sayısının her ay 200 ile sınırlandırılmasını talep ediyordu.

Ancak koalisyondaki diğer partiler Rutte'nin aile birleşimi konusundaki taleplerine karşı çıkıyordu. Özellikle muhafazakâr Hristiyan Birlik partisinin, iç savaşlardan kaçan sığınmacıların çocuklarının Hollanda'daki ebeveynlerinin yanına gidebilmelerine imkân tanınmasında ısrarcı olduğu bildirildi.

Sığınmacı politikası, büyük bir güven krizinin yaşandığı Hollanda siyasetinde koalisyon partilerinin uzlaşamadığı tek konu değildi. Koalisyon hükümeti, Hollanda halkı için kritik öneme sahip birçok konuda görüş birliği sağlayamadığı için karar almakta zorlanıyordu.

Bu konuların başında konut sıkıntısı, enerji dönüşümü ve iklim politikası geliyordu. Ülkede son dönemde açıklanan çevre düzenlemeleri sonrası akıbeti tartışılan tarım da anlaşmazlık yaşanan konulardan biriydi.

Dördüncü Rutte hükümetiydi

İstifa eden hükümet, 56 yaşındaki Rutte'nin 2010 yılında beri kurduğu dördüncü hükümetti. Son hükümet, dokuz ay gibi rekor bir sürede neticelenen koalisyon görüşmelerinin ardından Ocak 2022'de göreve başlayabilmişti.

Rutte, mevcut hükümetin seçimlere kadar geçici olarak görevde kalacağını ifade etti. Geçici hükümetin bu süre zarfında Ukrayna'ya yönelik yardım gibi konulara odaklanması bekleniyor. Avrupa'da en uzun süredir iktidarda olan liderler arasında bulunan Rutte, en erken Kasım ayında yapılabileceği belirtilen seçimlerde yeniden aday olabileceğinin sinyalini de verdi.

DW,AFP,dpa/CÖ,JD