 Hollanda beş hafta kapanacak | AVRUPA | DW | 14.12.2020

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AVRUPA

Hollanda beş hafta kapanacak

Hollanda, koronavirüs vaka sayılarını düşürebilmek için beş hafta kapanma kararı aldı. Hollanda Başbakanı Rutte, "Bir şeylerin düzelmesi için bu ekşi elmayı ısırmamız gerekiyor" dedi.

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Hollanda, koronavirüsle mücadele kapsamında beş hafta kapanacak. Alınan sıkı tedbirler, Mart ayından beri ilk kez ulusa seslenen Hollanda Başbakanı Mark Rutte tarafından açıklandı.

Lahey'deki başbakanlık ofisinin önündeki protestocuları kastederek "Arkamızdaki insanların düşündüğü kadar basit bir griple uğraşmıyoruz" diyen Rutte, "Bir şeylerin düzelmesi için bu ekşi elmayı ısırmamız gerekiyor. Ve evet daha iyiye gidecek. Koronavirüsü geride bırakacağımız zaman da gelecek ve yaşamlarımız yine normale dönecek" ifadesini kullandı.

Hollanda Başbakanı, "Bu şu an ya da bir haftada veya bir ayda olmayacak. Ama aşının da gelmesiyle 2021 gerçekten tünelin ucunda ışığın göründüğü bir umut yılı olacak" dedi.

Hollanda'da temel ihtiyaç ürünlerinin satıldığı süpermarket ya da eczane gibi işletmeler hariç tüm dükkanlar 15 Aralık Salı'dan 19 Ocak Salı'ya kadar kapalı tutulacak.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte

Hollanda Başbakanı Mark Rutte

Eve en fazla iki misafir

Esrar satılan kafeler ve restoranlar sadece paket servis yapabilecek.

Okullar da 16 Aralık Çarşamba'dan 19 Ocak Salı'ya kadar kapalı olacak.

Hollanda Başbakanı Rutte beş haftalık süreçte müze, hayvanat bahçesi, sinema, tiyatro, spor salonu ve kuaförlerin de kapalı olacağını belirtti.

Rutte, evden çıkmama tavsiyesinde bulunduğu vatandaşların günde en fazla iki misafir alabileceğini, bu sayının Noel'de üçe çıkacağını açıkladı.

Açıklanan tedbirler, Hollanda'nın pandemi döneminde aldığı en sert korona önlemleri oldu.

Günlük vaka sayılarının 10 bin civarında seyrettiği 17,5 milyon nüfuslu Hollanda'da Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 10 bini geçmişti.

DW,AFP,dpa/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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