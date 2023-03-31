H.K.G davasında tanık ifadesi: 13 yaşında dini nikâh kıyıldı

H.K.G. davasında tanık olarak dinlenen T.T. adlı kişi, H.K.G’nin tarikat müridi Kadir İstekli ile 2011’de dini nikâhlarının yapıldığını, kendisinin de şahit olduğunu ifade etti. O tarihte H.K.G. henüz 13 yaşındaydı.

İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşındayken dini nikâh adı altında evlendirilerek yıllarca cinsel istismara uğramasına ilişkin açılan davanın üçüncü duruşması İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya, cezaevinden getirilen tutuklu sanıklar Kadir İstekli ile Yusuf Ziya Gümüşel ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen T.T. adlı kişi, H.K.G'nin 13 yaşında Kadir İstekli ile dini nikâhının kıyıldığını, kendisinin de “şahitlik” yaptığını anlattı. Bu ifade, Kadir İstekli’nin H.K.G’nin 13 yaşındaki nişan fotoğraflarına ilişkin beyanını çürütmüş oldu. Mahkeme, sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

H.K.G. savcılık ifadesinde 6 yaşındayken babası tarafından şüpheli Kadir İstekli ile dini nikâh adı altında evlendirildiğini ve yıllar süren bir cinsel istismara maruz kaldığını anlatmıştı. 13 yaşındayken nişan, 14 yaşındayken düğün yapıldığını anlatan H.K.G, buna ilişkin nişan fotoğraflarını dosyaya delil olarak sunmuştu. H.K.G. 17 yaşında ise hamile kalmış ve bir çocuk dünyaya getirmişti.

Kadir İstekli ise savcılık ifadesinde “Eşimin 13 yaşındayken nişan fotoğrafı olarak çektirdiğini iddia ettiği fotoğraf nişan fotoğrafı değildir. Aile içi bir fotoğraftır” diyerek suçlamaları kabul etmemişti.

H.K.G. davasında kritik ifade

Ancak bugünkü duruşmada, Kadir İstekli ile H.K.G’nin “nikâh şahitliğini” yaptığını söyleyen T.T., tanık olarak dinlendi. 1998 doğumlu olan H.K.G'ye henüz 13 yaşındayken dini nikâh kıyıldığını anlatan T.T. “2011 yılında dini nikâhları yapıldı. 2012’de düğünleri oldu. Dini nikâhı babası Yusuf Hoca kıydı. Kadir İstekli’nin ailesi hazırdı. Ben de oradaydım ve şahitlik yaptım. Düğünde kızı görmedim. Erkekler ve kadınlar ayrıydı” dedi.

Ancak tanık T.T. iddianamedeki olaylara “akıl dışı” diyerek, bu olayların yaşanmış olduğunu düşünemediğini, mümkün görmediğini öne sürdü.

Tanık olarak dinlenen bir diğer isim Yusuf Ziya Gümüşel’in bacanağı olan N.Y. ise 2005 yılında 3,5 yaşındaki çocuğunu kaybetmesi nedeniyle Gümüşel’in ailesiyle birlikte taziye için İstanbul’a geldiğini kaydetti. İddiaları medyadan duyduklarını ve bunlara ihtimal vermediğini belirten N.Y. "Yusuf Hoca Kuran'a ve İslam’a kendini adamış bir adamdır. Eşi ve kendisi çocuklarına karşı çok ilgili ve şefkatlidir” iddiasında bulundu.

H.K.G. duruşması 5 Haziran'a ertelendi

Bu arada duruşmada karar çıkması bekleniyordu. Ancak duruşma savcısı izinli olduğu için yerine geçici olarak başka bir savcı çıktı. Bu nedenle savcılık, esas hakkındaki mütalaasını sunamadı. Bu savcı, “dosyayı incelemediği için” mahkemeden süre istedi. Bu durumu gözeten ve başka bir tanığın dinlenmemiş olmasını gerekçe gösteren mahkeme, duruşmayı 5 Haziran'a erteledi.

Ayrıca tutuklu sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli’nin de tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Davada, sanık Kadir İstekli “cinsel istismar ve cinsel saldırı” suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında ise “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’” suçundan 22 yıl altı aya kadar ceza isteniyor.

H.K.G. davası nedir?

İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, 1998 doğumlu olan kızı H.K.G’yi 2004 yılında dini nikâh adı altında 29 yaşındaki müridi ile evlendirmesi, gazeteci Timur Soykan’ın haberiyle ortaya çıkmıştı.

2012'de hastaneye giden H.K.G'nin durumundan şüphe edilmesi üzerine soruşturma başlatan savcılık, 14 yaşındaki H.K.G’yi kemik yaşı testine göndermişti. Ancak ailesi, H.K.G’nin yerine 21 yaşındaki bir kadını teste sokunca, kemik yaşı 21 olarak çıkmış ve savcılık da 2013 yılında takipsizlik kararı vermişti.

Ancak H.K.G. 2020’de bir kez daha yaşadığı cinsel istismara ilişkin suç duyurusunda bulundu. Savcılık, iki yıllık soruşturma sonunda 31 Ekim 2022’de babası Yusuf Ziya Gümüşel, annesi Fatıma Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında dava açmıştı. ” H.K.G ifadesinde, 6 yaşında babası tarafından kıyılan dini nikâhtan sonra cinsel istismara maruz kaldığını, 7-8 yaşlarında tecavüze uğradığını, yıllar süren istismarda 13 yaşında nişan, 14 yaşında düğün yapıldığını, 17 yaşında ise hamile kaldığını anlatmıştı.

Devlet korumasına alınan H.K.G. 13 yaşındaki nişan fotoğrafları ile Kadir İstekli ile arasındaki görüşmelerin ses kaydını delil olarak savcılığa da sunmuştu. Adli Tıp’dan alınan raporda, H.K.G.’nin yaşadıkları nedeniyle ruh sağlığının bozulduğu tespit edildi.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Aralık 2022’de Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli’nin tutuklanmasına karar vermişti.