H.K.G. davasında karar: Toplam 66 yıl hapis cezası

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli'yle 'dini nikah' adı altında evlendirdiği iddiasına ilişkin davada bugün karar açıklandı.

Sanık Kadir İstekli'nin 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından 30 yıldan az olmamak üzere, diğer sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel ile Fatıma Gümüşel'in de 'çocuğun nitelikli cinsel istismara iştirak' suçundan 18 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmasının istendiği dava, gizlilik kararı sebebiyle basına kapalı şekilde gerçekleştirildi.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, 15 Aralık 2022'den beri cezaevinde bulunan sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel, tanık dinletme ve reddi hakim talebinde bulundu. Fakat heyet, bu isteğin reddine karar verdi. Yapılan son savunmaların ardından mahkeme karar vermek üzere duruşmaya ara verdi. 4 saat süren duruşmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "Zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan Kadir İstekli'nin 30 yıl, Yusuf Ziya Gümüşel'in 20 yıl ve Fatıma Gümüşel'in 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Ayrıca mahkeme, Fatma Gümüşel'in tutuklanması için de yakalama kararı çıkarttı.

Bazı kadın örgütleri, mahkemenin açıkladığı kararın ardından adliye önünde bir araya geldi. Burada açıklama yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, “Nihayet bir karar çıktı bugün” dedi ve ekledi: “Bu karar tüm eksikliklerine rağmen, gecikmiş olmasına rağmen, şöyle bir algıyı yıktı: ‘Başımıza bir şey gelmez’ diyemeyecekler. ‘Çocukları evlendiririz’ diyemeyecekler.”

Yargı sürecinde neler yaşandı?

Yusuf Ziya Gümüşel'in, 1998 doğumlu olan kızı H.K.G.'yi 2004 yılında 'dini nikah' adı altında 29 yaşındaki müridi İstekli ile evlendirdiği iddiası büyük tepkiye yol açmıştı. Şikayetçi olan H.K.G. ifadesinde çocukluğu boyunca cinsel istismara uğradığını ve istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini anlatmıştı. Devlet korumasına alınan H.K.G., 13 yaşındaki nişan fotoğrafları ile İstekli ile arasındaki görüşmelerin ses kaydını delil olarak savcılığa sunmuştu. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Aralık 2022'de Gümüşel ve İstekli'nin tutuklanmasına karar vermişti. H.K.G.'nin iddialarına ilişkin ilk duruşmanın 22 Mayıs'ta yapılacağı bildirilmişti. Ancak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebiyle dava erkene çekilmişti ve yargılamaya 30 Ocak'ta başlanmıştı. Bu duruşmada dosyaya 'yayın yasağı' ve 'gizlilik kararı' getirilmişti. Bu karar, pek çok kurumun müdahil olmak istediği davaya ilişkin kamuoyunun bilgi almasının engellendiği eleştirilerine neden olmuştu. Dosya kapsamında Adli Tıp'tan alınan raporda, H.K.G.'nin yaşadıkları nedeniyle ruh sağlığının bozulduğu tespit edilmişti. Şu an 25 yaşında olan ve Kadir İstekli'den iki çocuğu bulunan H.K.G., gizli görülen duruşmalara fiilen katılmamıştı.

Sahte rapor davasında tutuklu yok

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu davanın dışında, istismara ilişkin açılmış başka bir dosya daha mevcut. H.K.G'ye 2012'de sahte rapor verdiği ve böylece çocuğun kemik yaşının büyütüldüğü gerekçesiyle üçü doktor, yedi sanık da yargılanıyor. Ancak bu davada da duruşmalar gizli, yani basına kapalı yapılıyor. Anadolu 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 12 Eylül'de görülen duruşmada, davanın tek tutuklu sanığı olan M.E.M. tahliye edilmişti. Heyet, Hiranur Vakfı'nın önde gelen isimlerinden olduğu belirtilen M.E.M'in, suç işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğu ancak tutuklulu kaldığı süreyi göz önüne alarak bu kararı verdiğini bildirmişti. M.E.M., 'çocuğa sahte kemik yaşı raporu düzenlenmesini sağlamak'la suçlanıyor. Yargılanan isimlerden olan doktor M.O.B.'nin de yurtdışına çıktığı belirtilmişti. Haydarpaşa Numune Hastanesi'nden 10 Aralık 2012'de alınan bu raporda, H.K.G.'nin 21 yaşında olduğu iddia edilmişti. Bu rapor üzerine de o dönem açılan soruşturma, takipsizlik kararı ile sonuçlanmıştı. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), bu soruşturmada "kovuşturmaya yer olmadığına" hükmeden savcı hakkında inceleme başlatmıştı. Bir sonraki duruşma, 16 Ocak 2024'te görülecek.

DW/UŞ,BÖ

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