Hizbullah yeni liderini seçti: Naim Kasım

Lübnan Hizbullahı, geçen ay Beyrut'ta İsrail saldırısında öldürülen lideri Hasan Nasrallah'ın yerine yardımcısı Naim Kasım'ın seçildiğini açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Hizbullah Şura Konseyi'nin Naim Kasım'ı yeni Genel Sekreter olarak seçtiği belirtilerek "direnişin ateşinin İsrail'e karşı zafer kazanılana kadar yanacağı" kaydedildi.

AFP haber ajansına konuşan Hizbullah'a yakın bir kaynak, örgütün en üst düzey karar alma organı olan beş üyeli Şura Konseyi'nin kararı iki gün önce aldığını belirtti. İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, "savaştan sonra yeni bir Şura Konseyi seçileceğini" de kaydetti, yeni Konsey'in Kasım'ı görevde tutmaya devam edebileceğini ya da yeni bir lider seçebileceğini belirtti.

Şura Konseyi'nin başkanı Haşim Seyfeddin'in ismi de Nasrallah'ın olası halefleri arasında geçiyordu.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'taki İsrail saldırısında öldürülmüştü. Fotoğraf: picture-alliance/dpa/N. Mounzer

Örgütün en üst düzey isimleri arasında

Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısında öldürülmüştü. Nasrallah'ın ölümü öncesinde Hizbullah Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten 71 yaşındaki Kasım, 30 yılı aşkın süredir örgütün en üst düzey isimleri arasında yer alıyor.

Kasım, İsrail'in Lübnan'ı işgal ettiği 1982'de Hizbullah'ı kuran kadroda yer almış ve 1991'den bu yana Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütmüştü. Kasım, Nasrallah'ın ölümü sonrası 15 Ekim'de yaptığı son açıklamada, İsrail'in kuzeyinde yaşayan ve Lübnan'daki çatışmalar nedeniyle tahliye edilen İsraillilerin evlerine dönebilmelerinin tek yolunun ateşkesten geçtiğini vurgulamıştı.

Hamas'tan destek mesajı

Hizbullah'ın müttefiki Hamas'tan da Kasım'ın göreve seçilmesiyle ilgili açıklama geldi. Karardan memnuniyet duyduğunu bildiren Hamas, "bu seçimin, liderinin hedef alınması sonrasında Hizbullah'ın toparlandığının göstergesi olduğunu" belirterek yeni liderliğe destek vaadinde bulundu.

Hizbullah, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail topraklarına saldırmasıyla başlayan Gazze savaşında Hamas'ın yanında yer almış, İsrail ile bir yılı aşkın süredir süren küçük çaplı çatışmalar, 23 Eylül'de İsrail'in saldırıları yoğunlaştırması ve ardından Lübnan'a kara birlikleri göndermesiyle şiddetlenmişti.

AFP haber ajansının Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerinden derlediği rakamlara göre 23 Eylül'den bu yana Lübnan'daki çatışmalarda bin 700'den fazla kişi yaşamını yitirdi. İsrail ordusunun verilerine göre, kara harekâtının başladığı 30 Eylül'den bu yana Lübnan'daki çatışmalarda 37 İsrail askeri öldü

AFP/BK,CÖ

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