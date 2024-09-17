Hizbullah: İsrail hakettiği şekilde cezalandırılacak

Lübnan'da çağrı cihazlarının patlaması nedeniyle en az sekiz kişinin öldüğü, yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırıdan İsrail'i sorumlu tutan Hizbullah, bu ülkenin "cezalandırılacağını" duyurdu.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas El Ebyad, ülke genelinde iletişim için kullanılan çağrı cihazlarının eş zamanlı patlaması sonucu en az sekiz kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 2 bin 800 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Koordineli bir saldırı olabileceğinden şüphelenilen olayda Lübnan Hizbullahı militanlarının yanı sıra sağlık görevlilerinin ve İran'ın Beyrut Büyükelçisi'nin de patlamada yaralananlar arasında olduğu kaydedildi.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada ölenlerden ikisinin Hizbullah savaşçıları olduğu, bir diğer kurbanın ise bir kız çocuğu olduğu belirtildi. Bir Hizbullah üyesinin kızı olduğu belirtilen 10 yaşındaki kız çocuğunun ailesi kızın ölümünü doğruladı. Çocuğun Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan yakınları, "Beka Vadisi'nde, babasının yanında bulunduğu sırada çağrı cihazının patlaması sonucu 10 yaşındaki bir kızın şehit olduğunu" duyurdu.

Reuters'a konuşan güvenlik kaynakları ise ölen Hizbullah savaşçılarından birinin Lübnan parlamentosunda milletvekili olan bir Hizbullah mensubunun oğlu olduğunu belirtti. Örgüt, patlamanın sebebine ilişkin soruşturma başlatıldığını da kaydetti.

"Sorumlu İsrail'dir ve hakettiği şekilde cezalandırılacaktır"

Lübnan Hizbullahı'ndan akşam saatlerinde yapılan açıklamada, "Bu cani saldırganlıktan tamamen düşmanımız İsrail'i sorumlu tutuyoruz" ifadeleri kullanılarak İsrail'in "mutlaka hakettiği şekilde cezalandırılacağı" dile getirildi.

Bu arada Reuters haber ajansının Hizbullah'ın üst düzey yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Lübnan'daki Hizbullah örgütünün lideri Hasan Nasrallah yaşanan patlamalardan herhangi bir şekilde etkilenmedi.

İran Büyükelçisi de yaralandı

İran yarı resmi haber ajansı Fars'ın haberine göre İran'ın Lübnan büyükelçisi Mojtaba Amani de bir çağrı cihazının patlaması sonucu hafif yaralandı. Amani'nin hastanede gözetim altında olduğu belirtildi.

Arşiv - İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mojtaba Amani (solda) Fotoğraf: Marwan Naamani/Zuma/picture alliance

Birleşmiş Milletler gelişmelerden endişeli

Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, koordineli bir saldırı olabileceğinden şüphelenilen patlamalardan dolayı aşırı derecede endişeli olduklarını dile getirdi. Patlamalarda sivillerin de hayatını kaybetmiş olmasından büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Dujarric, durumun şu an son derece belirsiz olduğunu ve İsrail ile Hizbullah arasında çatışmaların büyümesinden kaygılandıklarını duyurdu.

İsrail'in saldırısına işaret eden ve isminin gizli kalması koşuluyla Reuters'a konuşan bir Hizbullah mensubu, olayı, örgütün İsrail ile neredeyse bir yıldır süren çatışmalar sırasında maruz kaldığı "en büyük güvenlik ihlali" olarak nitelendirdi. Patlayan çağrı cihazlarının Hizbullah tarafından son aylarda getirilen son modeller olduğu kaydedildi.

İsrail'den ise iddialara ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

AFP,Reuters,dpa / SÖ,ET,BD

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