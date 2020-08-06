Hiroşima bugün "Little Boy"un kurbanları için ağlıyor

Japonya'nın Hiroşima kenti bugün insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden birinde hayatını kaybedenleri anıyor. ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarında Hiroşima'ya attığı "Little Boy" adlı atom bombası, yarısı saldırı anında, diğer yarısı da sonrasında olmak üzere 140 bin kişinin ölümüne yol açmıştı.

Dünyadaki ilk nükleer saldırının 75'inci yılı vesilesiyle bir barış deklarasyonu açıklayan Hiroşima Belediye Başkanı Kazumi Matzui, dünyaya nükleer silahlar ya da korona pandemisi dahil insanlığa yönelik her tehdide karşı birlik olma çağrısı yaptı.

Matzai, sivil toplumun "bencil ulusalcılığı" reddetmesi ve her tür tehdide karşı birlik olunması gerektiğini belirterek ülkesini BM'nin Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'na taraf olmaya çağırdı. Matzai, Japonya'nın nükleer silah sahibi ülkelerle nükleer silahı olmayan ülkeler arasında bir arabuluculuk rolü üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Video izle 07:49 Paylaş Hiroşimalı Sadako: Nazım Hikmet'in "Kız Çocuğu" şiirini yazdığı küçük kızın hikayesi E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3gUqU Hiroşimalı Sadako: Nazım Hikmet'in "Kız Çocuğu" şiirini yazdığı küçük kızın hikayesi

Japonya Başbakanı Şinzo Abe ise Hiroşima'nın 75'inci yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada BM anlaşmasına değinmedi. Ancak Abe, "Atom bombasının kurbanı olan tek ülke olarak Japonya'nın nükleer silahların ortadan kaldırılması için çaba göstermesi bir yükümlülük. Japonya, kalıcı barış içinde ve nükleer silahsız bir dünya için elinden geleni yapacak" dedi.

"Daha tehlikeli nükleer silahlar üretiliyor"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de bir video mesajıyla Hiroşima kurbanlarını andı. "Bölünme, güvensizlik ve eksik diyalog, dünyayı dizginlenemeyen bir nükleer yarışa geri dönmekle tehdit ediyor" diyen Guterres, nükleer silaha sahip olan ülkelerin silahlarını modernize ettikleri ve daha tehlikeli silahlar ve nükleer başlıklar geliştirdikleri uyarısında bulundu.

Guterres, nükleer riskin tamamen bertaraf edilebilmesi için nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini dile getirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da yeni bir nükleer silahlanma yarışına karşı uyardı. Maas da nükleer silahlanmadaki yeni teknolojilerin tehlikeli bir eşitsizlik yarattığını söyledi.

Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması, üç yıl önce BM'de üçte ikilik çoğunlukla kabul edilmişti. Anlaşma şimdiye kadar 32 ülkede onaylandı. Nükleer güç sabihi ülkeler ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve Rusya ise anlaşmaya taraf değil. Ayrıca NATO ülkeleri de Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'na karşı çıkıyor.

Atom bombası atıldıktan sonra Hiroşima

Üç gün sonra da Nagazaki'ye atıldı

ABD, Hiroşima'dan üç gün sonra, 9 Ağustos 1945'te de Nagazaki'ye atom bombası attı. Nagazaki'de de en az 74 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. İkinci Dünya Savaşı, atom saldırılarının ardından Japonya'nın 15 Ağustos 1945'te teslim olmasıyla sona erdi. Nükleer saldırılarının etkisi Japonya'da yıllar boyu devam etti ve binlerci kişi radyoaktif kalıntıların yol açtığı hastalıklara maruz kaldı.

Hiroşima'daki bugünkü anma töreni korona pandemisi nedeniyle kısıtlı bir katılımla düzenlenecek.

dpa/HS,ETO

© Deutsche Welle Türkçe