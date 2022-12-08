Altı yaşındaki kızını "imam nikahıyla" evlendirdiği iddia edilen Yusuf Ziya Gümüşel'in kurucusu olduğu Hiranur Vakfı'nın binası mühürlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü ekipleri; kızını altı yaşındayken imam nikahıyla evlendirdiği iddiasıyla gündeme gelen Yusuf Ziya Gümüşel'in kurucusu olduğu, Hiranur Vakfı'nın Sancaktepe'deki binasını "kaçak" olduğu gerekçesiyle mühürledi.

Beş blok için ruhsat alan, yapı ruhsatında bahçe olarak gösterilen bloklar arasındaki alanda kaçak külliye inşa edildiğinin belirlendiği açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü'nün, 25 Şubat 2022 tarihinde; Sancaktepe Belediyesi'ne "kaçak yapının denetimi ve gereğinin yapılması" için yazı yazdığı belirtildi. Sancaktepe Belediyesi'nin üç ay süre ile yanıt vermemesi üzerine İBB İmar Müdürlüğü'nün 6 Haziran 2022'de yazılan yeni bir yazı ile ilçe belediyesine "sorumluluğunu hatırlattığı" ifade edildi. 7 Eylül 2022 tarihinde benzer içerikli bir yazının daha yazıldığı öğrenildi.

Kaçak yapıya ilişkin herhangi bir işlem yapılmaması üzerine İBB İmar Müdürlüğü ekiplerinin; mülkiyeti Hiranur Vakfı'na ait Sancaktepe Mahallesi, Abdurrahmangazi Mahallesi, 8905 ada, 3 parselde bulunan yapıya gittiği açıklandı. Ekipler; henüz iskanı alınmadığı halde kullanılmaya başlanan "ruhsatsız kaçak yapıyı", "Yapı Tatil Tutanağı" ile mühürledi.

Süreçte; mühürleme kararının İBB encümenine gönderileceği ve ruhsat sahibine ceza kesileceği belirtildi. Kaçak yapının yıkılması için sorumlularına bir ay süre tanınacağı, bu süre içinde herhangi bir işlem yapılmaması durumunda ise yapının İBB ekipleri tarafından yıkılacağı öğrenildi.

Tüm bu süreci aktaran İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten, "Şubat ayında tespit ettiğimiz kaçak yapıya ilişkin mühürleme işlemini bugün yaptık. Hiranur Vakfı'na ait parselde, ruhsatına ve projesine aykırı yapılaşma tespit ettik. İşlemi encümene göndereceğiz. Kaçak yapıya ilişkin para cezası çıkacak. 1 ay içerisinde gerekli düzeltmeyi yapmazlarsa, yıkım işlemi için encümen kararını alacağız" dedi.

ANKA/TY,BK