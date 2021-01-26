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Hillary Clinton

Hillary Clinton, ABD'li politikacı. 8 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti aday adayıdır.

Eşi Bill Clinton'ın başkanlığı döneminde, 1993 – 2001 yılları arasında First Lady idi. 2009 – 2013 yılları arasında ABD Dışişleri Bakanlığı görevinde bulundu. DW Türkçe'nin Hillary Clinton ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

01.06.2017 +++ Former Secretary of State Hillary Clinton speaks onstage with novelist Cheryl Strayed at An Evening with Hillary Rodham Clinton during the BookExpo on June 1, 2017 in New York. / AFP PHOTO / ANGELA WEISS (Photo credit should read ANGELA WEISS/AFP/Getty Images)

Clinton Kobanili kadın savaşçılarla ilgili dizi çekecek 26.01.2021

Eski Dışişleri Bakanı ve First Lady Hillary Clinton, IŞİD’e karşı savaşan Kürt kadın savaşçıların öyküsünü anlatan "Kobani’nin Kızları" kitabının dizi uyarlamasını çekmeye hazırlanıyor.

24.02.2020, Berlin: 70. Berlinale, Roter Teppich, Berlinale Special, Hillary: Hillary Clinton, Politikerin und ehemalige Außenministerin von den USA, . Die Internationalen Filmfestspiele finden vom 20.02. bis zum 01.03.2020 statt. Foto: Britta Pedersen/dpa-zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Hillary Clinton: Putin beni yenmek istiyordu 25.02.2020

ABD eski Dışişleri Bakanı ve Başkan adayı Hillary Clinton, kendisi hakkında çekilmiş 252 dakikalık bir belgeseli tanıtmak için 70. Uluslararası Berlin Film Festivali'ndeydi.

A member of the New York Police Department bomb squad is pictured outside the Time Warner Center in the Manahattan borough of New York City after a suspicious package was found inside the CNN Headquarters in New York, U.S., October 24, 2018. REUTERS/Kevin Coombs

ABD'de şüpheli paketler endişe yarattı 24.10.2018

ABD'de Demokrat siyasetçilere içinde patlayıcı madde bulunan şüpheli paketler gönderilmesi kaygı yarattı. ABD Başkanı Trump eylemi kınadı. New York Belediye Başkanı ise bunu bir terör eylemi olarak nitelendirdi.
Bildergalerie Clinton Stehaufmännchen ARCHIV 2012 ***** Bildunterschrift:WASHINGTON, DC - SEPTEMBER 12: U.S. President Barack Obama (R) makes a statement in response to the attack at the U.S. Consulate in Libya as Secretary of State Hillary Clinton (L) looks on September 12, 2012 at the Rose Garden of the White House in Washington, DC. U.S. Ambassador J. Christopher Stevens and three other Americans were killed in an attack on the U.S. Consulate in Benghazi, Libya by protesters who were potentially angry over a controversial Prophet Muhammad video. (Photo by Alex Wong/Getty Images) © Getty Images/A. Wong

ABD'de Obama ve Clinton'a şüpheli paket gönderildi 24.10.2018

ABD eski Başkanı Obama ve başkan adayı Clinton'a patlayıcı madde içerdiği tahmin edilen paketler gönderilmek istendiği tespit edildi. New York'ta CNN televizyonun bulunduğu bina da şüpheli paket nedeniyle tahliye edildi.
Trump Campaign Associate George Papadopoulos arrives with his wife Simona Mangiante Papadopoulos,.for sentencing at the U.S. District Court House in Washington, D.C. September 7, 2018. Papadopoulos asks to avoid prison in the Mueller probe. Ken Cedeno Photo via Newscom picture alliance |

Trump'ın eski danışmanına hapis cezası 08.09.2018

ABD Başkanı Trump'ın eski seçim kampanyası danışmanı Papadopoulos, Rusya'nın seçimlere müdahelesi soruşturması kapsamında "FBI'a yalan söylemekten" suçlu bulundu.

Donald Trump, Jr., (L) places a hand on the shoulder of his father, Republican presidential nominee Donald Trump, during in a rally on the final night of the 2016 US presidential election at the SNHU Arena in Manchester, New Hampshire on November 7, 2016. / AFP / MANDEL NGAN (Photo credit should read MANDEL NGAN/AFP/Getty Images)

Trump, oğlunun Ruslarla görüştüğünü kabul etti 06.08.2018

ABD Başkanı Trump, önceki ifadelerinin aksine, oğlu Trump Jr'ın, 2016'daki seçim dönemindeki rakibi Hillary Clinton hakkında "zarar verici bilgi" toplamak üzere Ruslarla görüştüğünü dolaylı yoldan kabul etti.
21.01.2013 Federal Bureau of Investigation (FBI) Director Robert Mueller (L) arrives for the presidential inauguration on the West Front of the U.S. Capitol January 21, 2013 in Washington, DC. Barack Obama was re-elected for a second term as President of the United States. .Credit: Win McNamee / Pool via CNP Foto: Win Mcnamee/Consolidated News Photos/Win McNamee - CNP | Verwendung weltweit

ABD yargısından 13 Rus'a seçimlere müdahale suçlaması 16.02.2018

ABD'de özel yetkili savcı Robert Mueller, 13 Rus vatandaşı ve 3 Rus şirketini Amerikan seçimlerine müdahale etmekle suçladı.

DACA supporters protest the Trump administrationÄôs termination of the Deferred Action for Childhood Arrivals program. Los Angeles, California on September 5, 2017. The DACA program protected 800,000 young undocumented immigrants from deportation.(Photo by: Ronen Tivony) (Photo by Ronen Tivony/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Trump ile bir yıl: Objektif olma zamanı 20.01.2018

Donald Trump bir yıldır görevde. DW Baş Editörü Ines Pohl, Trump karşıtlarının kör eden bir nefret etrafında toplanarak kolay yolu seçtiklerine dikkat çekiyor.
October 10, 2017*** U.S. President Donald Trump speaks during his meeting with former U.S. Secretary of State Henry Kissinger in the Oval Office of the White House in Washington, U.S., October 10, 2017. REUTERS/Kevin Lamarque

Trump ile geçen bir yıl 08.11.2017

Donald Trump’ın ABD Başkanı olarak seçilmesinden bu yana tam bir yıl geçti. Önemli açıklamalarını Twitter üzerinden yapan, kaba üslubuyla eleştirilere hedef olan Trump ile geçen bir yılı mercek altına aldık.

06.11.2016 *** U.S. Democratic presidential nominee Hillary Clinton listens as she is introduced by Gold Star father Khizr Khan at a campaign rally in Manchester, New Hampshire, U.S. November 6, 2016. REUTERS/Brian Snyder

Clinton yenilginin 'kitabını' yazacak 02.02.2017

Hillary Clinton, ABD Başkanlık seçimlerinde yenilgiyle sonuçlanan süreç boyunca yaşadıklarını bir kitapla okuyucularla paylaşmaya hazırlanıyor. Kitabın 2017’de yayımlanması planlanıyor.
18.11.2016*** US-Präsident Barack Obama besteigt am 18.11.2016 in Berlin die Air Force One nach seinen Gesprächen mit den Staats- und Regierungschefs von Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien und Spanien. Obama hielt sich zu seinem Abschiedsbesuch in der deutschen Hauptstadt auf. Foto: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa |

Obama 2016'da da ABD'nin 'en popüler erkeği' 29.12.2016

Başkan Barack Obama, 2016'da da ABD'nin en popüler erkeği seçildi.

16.11.2016+++ Hillary Clinton speaks to the Children’s Defense Fund in Washington, U.S., November 16, 2016. REUTERS/Joshua Roberts

Clinton: "Seçim toplumdaki bölünmüşlüğü ortaya çıkardı" 17.11.2016

Başkanlık seçimini kaybeden Hillary Clinton seçim sonucunun Amerikan toplumundaki bölünmüşlüğü gözler önüne serdiğini söyledi.
09.11.2016**** Hillary Clinton addresses her staff and supporters about the results of the U.S. election at a hotel in the Manhattan borough of New York, U.S., November 9, 2016. REUTERS/Carlos Barria TPX IMAGES OF THE DAY

Clinton yenilgiden FBI’ı sorumlu tuttu 13.11.2016

Hillary Clinton, seçim yenilgisinden e-postalarıyla ilgili yeniden soruşturma başlatan FBI Direktörü Comey’i sorumlu tuttu.

09.11.2016**** Hillary Clinton, accompanied by her husband former U.S. President Bill Clinton (L) and running mate Senator Tim Kaine, addresses her staff and supporters about the results of the U.S. election at a hotel in New York, November 9, 2016. REUTERS/Carlos Barria TPX IMAGES OF THE DAY

Clinton'dan Trump'a işbirliği teklifi 09.11.2016

Başkanlık seçimlerini kaybeden Hillary Clinton, Trump'ı tebrik ederek bütün Amerikalılar için başarılı bir başkan olmasını temenni ettiğini söyledi.

U.S. Democratic presidential nominee Hillary Clinton addresses supporters at the Grand Valley State University Fieldhouse in Allendale, Michigan November 7, 2016. REUTERS/Rebecca Cook +++ Republican presidential nominee Donald Trump gestures as he speaks at a campaign rally in Raleigh, North Carolina, U.S. November 7, 2016. REUTERS/Chris Keane

Yeni başkan için nefesler tutuldu 08.11.2016

ABD'de başkanlık yarışının bitmesine saatler kaldı. Oy verme işleminin devam ettiği ülkede başkan adayları Donald Trump ve Hillary Clinton da sandık başına gitti.

15.04.2012 +++ EDINBURGH, SCOTLAND - APRIL 25: Donald Trump speaks during a press conference following his address to the Scottish Parliament on April 25, 20012 in Edinburgh, Scotland. Trump spoke of his concerns over a proposed wind farm, mooted to built near his new GBP 1 billion golf resort, telling the Scottish Parliament that they will destroy tourism in the country. (Photo by Jeff J Mitchell/Getty Images)

Donald Trump: Başınabuyruk, narsist tüccar 08.11.2016

Donald Trump, 40 yıldır küstahlığı ve kabalığıyla bir marka hâline geldi. Trump’ın iki biyografi yazarı, Cumhuriyetçi adayın karakterinin kendine duyduğu aşkla başladığını ve bittiğini söylüyor.
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