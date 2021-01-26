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Hillary Clinton, ABD'li politikacı. 8 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti aday adayıdır.
Eşi Bill Clinton'ın başkanlığı döneminde, 1993 – 2001 yılları arasında First Lady idi. 2009 – 2013 yılları arasında ABD Dışişleri Bakanlığı görevinde bulundu. DW Türkçe'nin Hillary Clinton ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.