 Hilafet tartışması Twitter gündeminde | TÜRKİYE | DW | 28.07.2020

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TÜRKİYE

Hilafet tartışması Twitter gündeminde

Türkiye'de Gerçek Hayat dergisinin son sayısının "Hilafet için Toparlanın" başlığı sonrası Twitter gündeminde "hilafet hayal değildir" etiketi bir numaraya oturdu.

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Türkiye'de Gerçek Hayat dergisinin son sayısında, "Hilafet için Toparlanın" başlıklı kapağın kullanılmasıyla başlayan tartışma, Twitter gündemine de oturdu. "Hilafet hayal değildir" etiketi altında yapılan paylaşımlar, Pazartesi gecesi trendlerde birinci sıraya yükseldi.

Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından Gerçek Hayat'ın son sayısında paylaştığı çağrı, Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak tarafından da sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılmıştı.

Ankara Barosu'ndan suç duyurusu

Ankara Barosu, "Şimdi Değilse Ne Zaman, Sen Değilsen Kim? Hilafet İçin Toparlanın" başlıklı kapak nedeniyle, Abdurrahman Dilipak ve Gerçek Hayat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Baro suç duyurusunun gerekçesini, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre Türkiye Cumhuriyeti; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceği bu gerçekliğe rağmen hilafet çağrısında bulunmak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya dönük isyan çağrısıdır" ifadeleriyle açıkladı.

Twitter'da da bu konuda çok sayıda paylaşım yapıldı. Hilafet çağrısına katılanlarla, karşı çıkanlar aynı etiket altında görüşlerini yazdı.

Hilafeti savunanlara, Atatürk'ün sözleriyle yanıt veren paylaşımlar yapıldı.

Derginin paylaşımı sonrası başlayan tartışmada, hükümet cephesinden açıklama AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten gelmişti. Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda bu tartışmanın Türkiye’nin gündemi olmadığını belirterek, rejimle ilgili siyasal kamplaşma üretmenin "yanlış" olduğunu ifade etmişti.

DW / GA,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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