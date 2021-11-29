Hertha Berlin’de Tayfun Korkut dönemi başladı

Türkiye Milli Takımı'nın eski oyuncularından Tayfun Korkut, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hertha Berlin'in teknik direktörlüğüne getirildi.

Hertha Berlin kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetimin mevcut durumu analiz ederek, Macar asıllı teknik direktör Pal Dardai'nin görevine derhal son verme kararı aldığı belirtildi. Açıklamada, "Mavi-beyaz ekibimizin yeni teknik direktörü Tayfun Korkut olmuştur" denildi.

47 yaşındaki Tayfun Korkut'un yardımcılığına İlja Aračić'in getirildiği belirtilen açıklamada, yeni teknik direktör ve yardımcısı ile sezon sonuna kadar anlaşma imzalandığı bilgisine yer verildi.

Yeni bir ivme

Lig sıralamasında 14'üncü olan Hertha Berlin‘in sportif direktörü Fredi Bobic kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, "Tayfun Korkut ile takıma yeni bir ivme ve yeni bir enerji kazandırmak istiyoruz. Tayfun, geçmişte sadece bir takımı istikrara kavuşturmakla kalmayıp, aynı zamanda titiz ve tutkulu çalışmasıyla ve futbol bilgisiyle o takımı daha da geliştirebileceğini kanıtladı" ifadelerini kullandı.

Fredi Bobic'e ve Hertha BSC yöneticilerine güvenlerinden dolayı teşekkür ettiğini belirten Tayfun Korkut ise kulüp sitesine yaptığı açıklamada, "Enerji doluyum ve bu heyecan verici görevi dört gözle bekliyorum" diye konuştu.

Kariyerinde Türkiye ve Almanya var

İnternet sitesinde yapılan açıklamada Korkut'un Stuttgart yakınlarında doğup büyüdüğü, futbolculuk kariyerinde Stuttgart Kickers, Fenerbahçe, Real Sociedad, Espanyol, Beşiktaş ve Gençlerbirliği'nin yer aldığına vurgu yapıldı.

Korkut'un Türkiye A Milli Takımı'nda 42 kez forma giydiğine de işaret edilen açıklamada, Real Sociedad, Hoffenheim ve Stuttgart kulüplerinin altyapı takımlarında antrenör olarak görev yaptıktan sonra 2012'de Türkiye milli takımının yardımcı antrenörlüğünü üstlendiği, 2014'te ise Hannover 96'nın başına geçtiği belirtildi. 2016 yılından itibaren de Kaiserslautern, Bayer Leverkusen ve Stuttgart'ı çalıştırdığı ifade edildi.

DW/TY,BÖ

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