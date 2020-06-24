Hermes çanta davasında beraat kararı

Evrensel Gazetesi yazarı Ender İmrek, "Parıl parıl parlıyordu Hermes"çanta başlıklı yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a hakaret ettiği ve saygınlığını zedelediği iddiasıyla açılan davada bugün tekrar hakim karşınısna çıktı.

29 Haziran 2019 tarihinde Evrensel’de yayınlanan yazı nedeniyle Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın üçüncü celsesinde "Sanığın üzerine atılı suçun unsurları oluşmadığından 5271 sayılı CMK’nın 223/2-a maddesi uyarınca beraatına" karar verildiği belirtildi.

Duruşmada hazır bulunan gazeteci Ender İmrek ise yaptığı savunmada önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek Fransa ambargosu sonrası bu çanta meselesinin gündeme geldiğini kaydetti.

İmrek "Ardından Hande Fırat isimli gazeteci çantanın orjinal Hermes marka çanta olmadığına, Emine Erdoğan’ın israfı sevmediğine dair bir yazı yazdı. Bu yazı Emine Erdoğan‘ın kamuoyu baskısı altında kaldığı ve çanta meselesine izahat getirme ihtiyacı duyduğunu göstermektedir. Bu nedenle yazımda yaptığım israfın önlenmesine ilişkin eleştirinin isabetli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Video izle 03:39 Hermes çanta yazısı hakim karşısında

Hukukta reform gündemine vurgu

İmrek sözlerine şu şekilde devam etti "Savcılık müştekiye iyi vasıflar addetmeyerek hakaret suçu işlendiğini iddia etmişse de herhangi somut bir veri sunarak ceza isteyememektedir. Ayrıca Adalet Bakanlığı son zamanlarda yaptığı açıklamalarla hakimler ve savcıların hukuka ve anayasaya bağlı kararlar verilmesini istediğini söylemiştir. Hukukta ve ekonomide reformun gündeme geldiği son zamanlarda yazdığım yazının isabetli olduğu görülecektir. Tüm bu nedenlerle beraatimi talep ederim."

Sanık avukatları suça konu yazının eleştiri mahiyetinde olduğunu ve basın özgürlüğü kapsamında kaldığını ve suçun unsurlarının oluşmadığını belirterek sanığın beraatini istediler.

TCK'nın 125'inci maddesi uyarınca yargılanan İmrek hakkında iki yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.

DW/PÜ, SSB, GA

© Deutsche Welle Türkçe