 Hendek′te arama kurtarma çalışmaları sürüyor | TÜRKİYE | DW | 04.07.2020

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TÜRKİYE

Hendek'te arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Havai fişek fabrikasındaki patlamadan bir gün sonra bölgede arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. İçişleri Bakanlığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.

Türkei Sakarya Explosion in Feuerwerksfabrik (Reuters/Turkish Interior Ministry)

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 15 dönüm alan üzerine kurulu havai fişek fabrikasında cuma günü meydana gelen patlamanın ardından, enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, aynı zamanda kayıp üç kişiyle ilgili arama kurtarma ekiplerinin de çalışmaları devam ediyor. İnceleme yapmak için Ankara'dan gönderilen kriminal ekibi ise fabrika içerisindeki üretim yeri, depo ve çevresinde çalışmalarına başladı. Ekiplerin, patlamanın nedenini tespit etmeye çalışacakları ve kaza, kusur ya da ihmal olup olmadığını inceleyecekleri ifade edildi.

Patlamanın olduğu alanda kayıp üç kişiyle ilgili arama çalışmaları sürerken jandarma, AFAD ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri altı iz, koku takip köpeğiyle fabrika çevresinde bulunan ormanlık alanda, fındık bahçesi ve mısır tarlaları içerisinde arama yaptı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili olarak idari soruşturma  başlatıldığını duyurdu:

Sakarya'nın Hendek ilçesinde patlamanın meydana geldiği havai fişek fabrikasının sahibi Yaşar Coşkun ise patlamanın bir anda olduğunu, neden ve nereden başladığını henüz öğrenemediklerini belirtti. Öncelikle kayıpların bulunması için uğraştıklarını ifade eden Coşkun, "Hiç olmasını istemediğimiz bir olay yaşadık. Canlarımız gitti, yaralılarımız var. Şu anda önceliğimiz kayıp arkadaşlarımızın sağ salim bulunması, yaralılarımızın hızla iyileşmesi. Acımız büyük" dedi.

Daha önce de patlamaların yaşandığı bilinen fabrika ile ilgili de açıklamalarda bulunan Coşkun, denetimleri sürekli yapılan bir tesis olduklarını belirterek, "İncelemeler yapıldıktan sonra daha detaylı bilgilendirme yapılacak. İfade ettiğim gibi önceliğimiz kayıplarımızın bulunması. İnşallah sağ salim ulaşılır üç çalışanımıza" diye konuştu.

DHA / ET,SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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