Hekimler 15 Aralık'ta greve gidiyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 15 Aralık Çarşamba günü uyarı grevine gidileceğini, acil servisler dışında hekimlerin sağlık hizmeti sunmayacağını duyurdu. TTB, grev kararını Twitter hesabından paylaştı.

TTB, hekimlerin özlük haklarında iyileştirme yapılmasına ilişkin düzenlemenin geri çekilmek istendiğine dikkat çekerek "Sakın aklınızdan geçirmeyin" uyarısında bulundu. Açıklamasında hekimlerin özlük haklarına ilişkin düzenlemenin bilinmeyen bir zamana ertelenmek istendiğine işaret eden TTB, "Hekimlerin özlük hakları ile ilgili getirilen düzenlemenin geri çekilmek istendiğine dair bilgi almaktayız. Emeğimizin karşılığını istiyoruz. İlk önerinin daha gerisinde bir tasarıyı sakın aklınızdan geçirmeyin" denildi.

Düzenlemenin ertelenmek istenmesinin hekimlerin ve sağlık emekçilerinin oyalanması anlamına geleceği vurgulanan açıklamada, "Bütçe teklifinde hekimlerin maaş ve emekli aylığına etki edecek 7 bin 200 ek göstergenin uygulanması ve özel hizmet tazminat oranlarının yükseltilmesiyle maaşlarda en az yüzde 150 oranında artış yapmaya olanak verecek düzenleme yapılmalıdır" ifadelerine yer verildi.

"Sonuna kadar mücadele edeceğiz"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç, söz konusu düzenlemeyi eksik, eşitsiz ve adaletsiz bulduklarını vurgulayarak tüm hekimleri ve sağlık çalışanlarını kapsayan kapsamlı bir düzenleme yönündeki taleplerini tekrarladı. Karakoç, daha önce buna ilişkin tasarının bütçe görüşmeleri sonrasına ertelendiği şeklinde görüş bildirildiğini, ancak aldıkları yeni haberlere göre söz konusu yasa tasarısının tamamen geri çekilmesinin gündeme geldiğini öğrendiklerini de aktardı.

Karakoç, "Bunu asla kabul etmiyoruz. Ekonomik ve özlük haklarımız için yasalar doğrultusunda sonuna kadar mücadele vereceğiz. Önümüze yeni bir eylemlilik süreci koyacağız, gerekirse bu iş greve kadar devam edecek, bunu da tartışıyoruz" dedi.

Konuyla ilgili bugün bir basın açıklaması yapılacağı da duyuruldu.

TBMM Genel Kurulu'nda dün görüşmeleri yarım kalan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifindeki, sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren maddelerin, komisyonda yeniden görüşülmek üzere metinden geri çekilmesine karar verilmişti.

Sadece doktorlara maaş zammına tepki

Doktorların maaşına zam öngören teklifin Aralık başında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilmesinin ardından diğer sağlık çalışanları da geçen hafta greve gitmişti. Sağlık çalışanları zammın sadece doktorlar için geçerli olmasına tepki göstermişti.

ANKA/ETO,HS

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