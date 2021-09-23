Heiko Maas, Alman siyasetçi. Sosyal Demokrat Parti (SPD) yönetimindedir. 2013 yılından bu yana federal hükümette Adalet ve Tüketiciyi Koruma Bakanı olarak görev yapmaktadır.

Heiko Maas, daha önce Saar eyaletinde ekonomi bakanlığı ve başbakan yardımcılığı görevlerinde bulundu. DW Türkçe'nin Heiko Maas ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.