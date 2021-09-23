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Heiko Maas

Heiko Maas, Alman siyasetçi. Sosyal Demokrat Parti (SPD) yönetimindedir. 2013 yılından bu yana federal hükümette Adalet ve Tüketiciyi Koruma Bakanı olarak görev yapmaktadır.

Heiko Maas, daha önce Saar eyaletinde ekonomi bakanlığı ve başbakan yardımcılığı görevlerinde bulundu. DW Türkçe'nin Heiko Maas ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

The United Nations Emblem hangs above the speakers at the 72nd General Debate at the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters at GA Hall in New York City on September 21, 2017. Photo by John Angelillo/UPI Photo via Newscom picture alliance

BMGK daimi üyelerinden Taliban’a karşı ortak tavır 23.09.2021

BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa’nın dişişleri bakanları, Taliban'la ilişkiler konusunda ortak bir çizgi izleme konusunda anlaşmaya vardı.
People from Afghanistan walk with their belongings as they cross into Pakistan at the 'Friendship Gate' crossing point, in the Pakistan-Afghanistan border town of Chaman, Pakistan, September 7, 2021. REUTERS/Saeed Ali Achakzai

Almanya'dan Afganistan'a şartlı yardım 13.09.2021

Afganistan'a uluslararası yardım konferansı öncesinde açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Maas, ülkeye "sadece acil yardım" yapılacağını, bunun ötesinde "angajmanın" söz konusu olmadığını belirtti.

Bundesaussenminister Heiko Maas, SPD, und Scheich Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, Aussenminister des Staates Katar geben eine gemeinsamme Pressekonferenz nach Ihrem Gespraech in Doha. 31.08.2021. Doha Katar *** German Foreign Minister Heiko Maas, SPD, and Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Foreign Minister of the State of Qatar give a joint press conference after their talks in Doha 31 08 2021 Doha Qatar Copyright: xFelixxZahn/photothek.netx

Almanya Libya'daki büyükelçiliğini yeniden açıyor 09.09.2021

Almanya yedi yıl sonra Libya’daki büyükelçiliğini açıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas açılış için bugün Libya’ya gitti.
US Secretary of State, Antony Blinken, right, and German Foreign Minister Heiko Maas, left, address the media during a joint press conference after a meeting at the Ramstein U.S. Air Base in Ramstein, Germany, Wednesday, Sept. 8, 2021. The largest American military community overseas houses thousands Afghan evacuees in a tent city at the airbase. (AP Photo/Michael Probst)

Blinken: Taliban’ın uluslararası meşruiyeti hak etmesi gerekiyor 09.09.2021

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Taliban’ın uluslararası meşruiyeti ve desteği "hak etmesi gerektiğini" söyledi.
Heiko Maas, Bundesaussenminister, aufgenommen im Rahmen des Gymnich-Treffens in der slowenischen Kleinstadt Brdo, 02.09.2021. Beim informellen Gymnich-Treffen der EU-Aussenminister steht vor Allem die Lage in Afghanistan auf der Agenda der Gespraeche. Copyright: Florian Gaertner/photothek.de

Almanya Taliban'ın ilan ettiği hükümetten memnun değil 08.09.2021

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Taliban'ın kurduğu hükümetin kapsayıcı olmadığına dikkat çekerek "İyimserlik yaratan bir işaret değil" dedi.
TOPSHOT - Taliban spokesperson, Zabihullah Mujahid (L) attends the first press conference in Kabul on August 17, 2021, following their stunning takeover of Afghanistan. (Photo by Hoshang HASHIMI / AFP) (Photo by HOSHANG HASHIMI/AFP via Getty Images)

Taliban’dan Berlin’e mesaj 05.09.2021

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid Berlin ile diplomatik bağ kurmak istediklerini ve Almanya’nın Afganistan’da her zaman istendiğini söyledi. Taliban uluslararası meşruiyet ve yardım arayışında.
Bundesaussenminister Heiko Maas, SPD, und Scheich Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, Aussenminister des Staates Katar geben eine gemeinsamme Pressekonferenz nach Ihrem Gespraech in Doha. 31.08.2021. Doha Katar *** German Foreign Minister Heiko Maas, SPD, and Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Foreign Minister of the State of Qatar give a joint press conference after their talks in Doha 31 08 2021 Doha Qatar Copyright: xFelixxZahn/photothek.netx

Almanya'dan Kabil'deki büyükelçiliğin açılması için Taliban'a şart 01.09.2021

Almanya Dışişleri Bakanı Maas Almanya'nın Kabil'deki büyükelçiliğini yeniden açabileceğini söyleyerek, "Maas, "Siyasi açıdan mümkün olur ve güvenlik izin verirse Almanya'nın Kabil'de yeniden büyükelçiliği olur" dedi.

In this image provided by the U.S. Air Force, a U.S. Air Force Airman guides evacuees aboard a U.S. Air Force C-17 Globemaster III at Hamid Karzai International Airport in Kabul, Afghanistan, Tuesday, Aug. 24, 2021. (Senior Airman Taylor Crul/U.S. Air Force via AP)

Afganistan'daki tahliyeler için diplomatik girişimler yoğunlaşıyor 30.08.2021

Fransa, Almanya ve İngiltere Afganistan'daki tahliyelerin hızlanması için "güvenli bölge" önerisi sunmaya hazırlanıyor. Almanya'dan Rusya ve Çin'e de çağrı geldi.
Heiko Maas (l), Außenminister von Deutschland, im Gespräch mit Mevlüt Cavusoglu (r), Außenminister der Türkei, bei einem Treffen. Wenige Tage nach dem Ende der Bundeswehr-Luftbrücke besucht der Außenminister Maas Länder, die eine Rolle bei den weiteren Bemühungen um die Ausreise Schutzsuchender aus Afghanistan spielen. Erste Station ist am Sonntag die Türkei (29.08.2021), die für den Weiterbetrieb des Flughafens in Kabul und die Aufnahme von Flüchtlingen große Bedeutung hat. Danach reist Maas weiter in drei Nachbarländer Afghanistans: Usbekistan, Pakistan und Tadschikistan. Schließlich besucht er noch Katar. (Bestmögliche Qualität) +++ dpa-Bildfunk +++

Maas: Türkiye'ye müteşekkiriz 29.08.2021

Türkiye'de mevkidaşı Çavuşoğlu ile görüşen Almanya Dışişleri Bakanı Maas ülkesinin tahliyelere devam edeceği mesajını vererek, Türkiye’ye Kabil Havalimanı'nın işletmesine talip olduğu için teşekkür etti.

Aktuell, 16.08.2021, Berlin Bundesaussenminister Heiko Maas bei seinem Pressestatement zu den aktuellen Entwicklungen in Afghanistan vor dem Auswaertigen Amt in Berlin

Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye ziyaret 29.08.2021

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Pazar günü Türkiye'ye düzenleyeceği ziyaretin en önemli gündem maddesini Afganistan'daki gelişmeler oluşturuyor.
Aktuell, 16.08.2021, Berlin Bundesaussenminister Heiko Maas bei seinem Pressestatement zu den aktuellen Entwicklungen in Afghanistan vor dem Auswaertigen Amt in Berlin

Maas: Hem Türkiye ve ABD hem de Taliban ile görüşüyoruz 23.08.2021

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Kabil havalimanını sivil amaçlarla kullanmaya devam edebilmek için Türkiye ve ABD ile temasların sürdüğünü açıkladı. Maas, konuyu aynı zamanda Taliban ile görüştüklerini de söyledi.

30.06.2021 Außenminister Heiko Maas (SPD) gibt vor einem Treffen mit dem jemenitischen Außenminister bin Mubarak im Außenministerium eine Pressekonferenz.

Maas: Washington'a bağımlılığı azaltmalıyız 20.08.2021

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, NATO'nun temel görevi dışındaki uluslararası misyonların tartışmaya açılmasını istedi. Maas, "ABD karar alıyor, biz uyguluyoruz. Avrupa'nın Washington'a bağımlılığı azaltılmalı" dedi.
Ankunft in Taschkent Description: Evakuierung der Bundeswehr aus Afghanistan. 17.08.2021 Copyright: Bundeswehr Ankunft und Registratur Evakuierung aus Kabul MilEvakOp Afg

Alman hükümetine Afganistan konusunda sert eleştiriler 18.08.2021

Almanya'da Federal Meclis Dışişleri Komisyonu toplantısı öncesinde hükümete Afganistan'daki durum ve tahliyeler konusunda sert eleştiriler yöneltildi.
European Union foreign policy chief Josep Borrell speaks during a media conference after a meeting of EU foreign ministers at the European Council building in Brussels, Monday, March 22, 2021. The European Union imposed Monday sanctions on four Chinese officials accused of responsibility for abuses against Uyghur Muslims, provoking swift retaliation from Beijing. (Aris Oikonomou, Pool via AP)

AB'den ilk açıklama: Taliban'la konuşmak zorunda kalacağız 17.08.2021

AB dış ilişkiler yetkilisi Borrell, "savaşı kazanan" Taliban ile "konuşmak zorunda kalacaklarını" söyledi. Almanya Dışişleri Bakanı Maas ise yerel görevlilerin tahliyesi için Taliban ile görüşeceklerini açıkladı.

German Chancellor Angela Merkel gives a press statement on the current developments in Afghanistan, at the Chancellery in Berlin on August 16, 2021. - Western nations rushed to evacuate their citizens and local staff from Kabul on August 16, after the Taliban's lightning fast takeover of Afghanistan. The Islamists returned to power after the government collapsed on Sunday, as Afghan president Ashraf Ghani conceded the Taliban had won and fled the country. (Photo by Odd ANDERSEN / POOL / AFP) (Photo by ODD ANDERSEN/POOL/AFP via Getty Images)

Merkel'den Afganistan açıklaması: "Acı, dramatik, korkunç" 16.08.2021

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü sağlamasını değerlendiren Almanya Başbakanı Merkel, gelişmelerin "acı, dramatik ve korkunç" olduğunu terörizmle mücadelenin "başarısızlıkla sonuçlandığını" söyledi.

An Afghan soldier stands in a military vehicle on a street in Kabul, Afghanistan, August 15, 2021. REUTERS/Stringer

Taliban 'birkaç gün içinde' yönetimi devralmayı planlıyor 15.08.2021

Afganistan'ın başkenti Kabil'e giren Taliban, "birkaç gün içinde barışçıl şekilde" ülkenin yönetimini devralmayı planladıklarını açıklarken Devlet Başkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk ettiği bildirildi.
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