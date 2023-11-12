HEDEP: Batıda ittifaklara açığız

HEDEP Eş Genel Başkanı Bakırhan, yerel seçimlere kendi adayları ile gireceklerini ancak batıdaki kentlerde ittifaklara açık olduklarını söyledi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Yerel Yönetimler Kurulu'nun Ankara'da düzenlenen Demokratik Yerel Yönetimler Konferansı'nda konuşan Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan, 2024 yılındaki yerel seçimlerde izleyecekleri stratejiye ilişkin mesajlar verdi.

HEDEP Eş Genel Başkanı Bakırhan, partisinin yerel düzeyde çok sayıda toplantı düzenlediğini ve bu toplantılarda halktan gelen öneri ve değerlendirmeler ile yol haritasını belirlediklerini belirtti.

Bakırhan, "Yerelde sürekli bizler kaybettiren konumda olmamalıyız. Bu kadar ödenen bedel, emek ve çaba sonrasında bizler bulunduğumuz her yerde irademizin yönetimlere yansımasını istiyoruz. Bizler dolaylı herhangi bir ittifakın tarafı olmak zorunda değiliz. Eğer bir ittifak yapılacaksa, bunun açık, şeffaf, kamuoyunun gözü önünde yapılmasını istiyoruz" görüşlerinin dile getirildiğini söyledi.

"Bölgede kazanan, batıda kaybettiren pozisyon yerine, bölgede de batıda da kazanan bir pozisyonda olmamız gerektiğini söylediler" diyen Bakırhan "Önümüzdeki dönem en başta kayyum atanan belediyeleri özgürleştireceğiz. Yine AKP'nin kötü yönetiminden kaynaklı, yönetmiş olduğu belediyeleri alacağız. Birinci ve ikinci geldiğimiz bütün kentlerde kendi adaylarımızı çıkaracağız" şeklinde konuştu.

"Seçeneksiz değiliz"

HEDEP Eş Genel Başkanı Bakırhan batıdaki kentlerde ise diğer partilerle ittifak yapılabileceğini, ancak bunun herhangi bir ittifakta yer alacakları anlamına gelmediğini vurguladı.

Bakırhan, "Batıda ise huzurlarınızda kamuoyuyla paylaşmak istiyorum: İttifaklara açık olduğumuzu burada belirtmek istiyorum. İttifak yapacağımız güçlerle yapmış olduğumuz hiçbir konuşma, çalışma, almış olduğumuz hiçbir karar kesinlikle sizden habersiz olmayacaktır, sizinle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

"Bu herhangi bir ittifakta kesin olarak yer alacağımız anlamına gelmemeli. Halkımızın işine gelmeyen, halklarımızın ve emekçilerimizin işine gelmeyen ittifaklar bize dayatılırsa seçeneksiz değiliz" diyen Bakırhan, "Yeni dönemde seçilecek yerel yönetim adaylarımızı halkımızın onayından geçireceğiz. Bu sandık kurmayla olur, belirlenen delegelerin oy kullanmasıyla olur. Yani bir biçimiyle halkın önerdiği, istediği adaylarla önümüzdeki dönem seçimlere gireceğimizi bir kez daha buradan belirtelim" şeklinde konuştu.

ANKA/JD, CÖ

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