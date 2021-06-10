 HDP′ye kapatma davası: 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor | Türkiye | DW | 10.06.2021

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Türkiye

HDP'ye kapatma davası: 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin HDP’ye kapatma davası iddianamesiyle ilgili açıklama yaptı. Şahin "451 kişi hakkında siyasi yasak istiyoruz" dedi.

ARŞİV

ARŞİV

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin HDP'ye kapatma davası iddianamesiyle ilgili açıklama yaptı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'ye yönelik yeniden kapatma davası açılması hakkında parti kapatmaya yönelik eylemleri doğru bulmadığını kaydetti. CHP lideri "demokrasiyi yok ediyorsunuz" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli TİP milletvekili Ahmet Şık'a hitaben "Türkiye Cumhuriyeti Devleti katil olsaydı, bugün bulunduğun yer TBMM değil mezarlık olurdu" dedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı. İddianame, Anayasa Mahkemesine gönderildi.

İddianamenin 843 sayfa olduğunu belirten Şahin 451 HDP'li hakkında siyasi yasak istendiğini belirtti. Şahin "Artı iddianamede banka hesabına tedbir konulmasını talep ettik" dedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin "Tüm delilleri, kararları, dosyaları ve HDP yetkililerinin konuşmalarını dosyada delil olarak sunduk" diye konuştu.

"69 kişi de odak olduğu için iddianamede yer alıyor" diyen Şahin bu kişilerin parti üyesi olmadan önce ve parti kurulduktan sonra üyesi olarak "terör örgütü lehine konuşmalar"da bulunduğunu söyledi.

Şahin tarafından Mart ayında HDP'nin  kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açılmış, Anayasa Mahkemesi eksikliklerin tamamlanması istemiyle iddianameyi iade etmişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı iddianameyi yeniden hazırlayarak Pazartesi günü tekrar Anayasa Mahkemesi'ne göndermişti.

DW / EC, JD

© Deutsche Welle Türkçe