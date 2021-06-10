HDP'ye kapatma davası: 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin HDP'ye kapatma davası iddianamesiyle ilgili açıklama yaptı.

İddianamenin 843 sayfa olduğunu belirten Şahin 451 HDP'li hakkında siyasi yasak istendiğini belirtti. Şahin "Artı iddianamede banka hesabına tedbir konulmasını talep ettik" dedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin "Tüm delilleri, kararları, dosyaları ve HDP yetkililerinin konuşmalarını dosyada delil olarak sunduk" diye konuştu.

"69 kişi de odak olduğu için iddianamede yer alıyor" diyen Şahin bu kişilerin parti üyesi olmadan önce ve parti kurulduktan sonra üyesi olarak "terör örgütü lehine konuşmalar"da bulunduğunu söyledi.

Şahin tarafından Mart ayında HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açılmış, Anayasa Mahkemesi eksikliklerin tamamlanması istemiyle iddianameyi iade etmişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı iddianameyi yeniden hazırlayarak Pazartesi günü tekrar Anayasa Mahkemesi'ne göndermişti.

DW / EC, JD

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