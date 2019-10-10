HDP'nin yeni eş genel başkanları Sancar ve Buldan oldu

Halkların Demokratik Partisi'nin Ankara'da düzenlenen 4'üncü Olağan Kongresi'nde Pervin Buldan ve Mithat Sancar eş genel başkanlığa seçildi. İki isim partinin Merkezi Mutabakat Komisyonu'nun ortak adayları olarak kongreye sunulmuştu.

Pervin Buldan oylama öncesinde yaptığı konuşmada "HDP’yi duymayanlar işte bu salondan yükselen barış seslerini duysun, değişim sesini duysun. HDP’yi görmeyenler işte bu demokrasi salonuna baksın. Engellenemeyen halk iradesini görsün" diye konuştu. Buldan "Demokratik geleceğin ancak HDP’yle kurulabileceğini herkese gösterdik" dedi.

Konuşmasında İmralı Cezaevi'nde tutuklu olan PKK lideri Abdullah Öcalan’ın durumuna değinen Buldan "Tecrit hepimize, insanlığa yönelen bir tehdittir. Demokrasiye ve barış taleplerine tecrittir" diye konuştu.

Dolmabahçe vurgusu öne çıktı

Buldan, barış sürecine ve hükümet ile İmralı heyeti arasında 28 Şubat 2015 tarihinde imzalanan Dolmabahçe Mutabakatı'na dönülmesi gerektiğini savundu.

"Bugün İdlib'de bataklığa gömülen Türkiye'nin tek çıkış yolu Dolmabahçe Mutabakatı'na geri dönmektir" diyen Buldan "Toplum olarak barış mutabakatını koruduğumuz sürece AKP-MHP çözümsüzlük ittifakı amacına ulaşamayacaktır. Çözümü de, barışı da, demokrasiyi de halkların barış mutabakatı getirecektir" diye konuştu.

Suriye'de "taşların yerine oturması" için Kürtlere statü tanınması gerektiğini belirten Buldan "Kürt halkı, kendisine dayatılan statüsüzlüğü tarih boyunca kabul etmedi, bundan sonra da kabul etmeyecektir. Ektiğiniz ret ve inkâr politikalarının tohumları bizim topraklarımızda hiçbir zaman yeşermeyecektir" dedi.

Sancar: Şimdi kanı durdurmak ve barışı kurmak zamanı

Mithat Sancar da seçim öncesinde yaptığı konuşmada barış vurgusu yaptı. Sancar "Şimdi kanı durdurmak ve büyük barışı kurmak zamanı. Biz HDP olarak şimdiye kadar yaptığımızı tekrar yapacağımızı ilan ediyoruz ama daha açık, daha yalın, daha net ve güçlü bir şekilde söylüyoruz. Biz barış için varız. Barış için ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bedel ödemek gerekiyorsa ona da hazırız" diye konuştu.

"İmralı'nın kapılarını açın ki barışın yolu sonuna kadar açılsın" diyen Sancar "Barış isteyen herkes samimiyetle şuna inansın: Barış yolu açılacaksa Öcalan bu yolun mutlaka ama mutlaka ışığı olarak en önemli rolü üstlenecektir" ifadelerini kullandı.

Sancar da Buldan gibi Dolmabahçe Mutabakatı'na dönülmesi çağrısı yaptı. "Dolmabahçe mutabakatı ile yürüyelim, yeni mutabakat istiyorsanız yenisini yapalım" diyen Sancar sözlerini şöyle sürdürdü: "Masaları Ankara'da, Diyarbakır'da, Şam'da, Qamişlo'da yapalım. Halkların barışını bu topraklarda hep birlikte sağlayalım. Güvenlik istiyorsanız, Onu size S-400'ler, Patriotlar sağlamaz. Güvenlik içinde yaşamak isteyen halkların en büyük ihtiyacı diğer halklarla eşit olduğunu kabul etmektir. Halkların özgürlüklerini ve haklarını kabul etmektir. Halkların kaderini tayin etme hakkına saygı duymaktır."

DW / EC, SSB

©Deutsche Welle Türkçe