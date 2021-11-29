HDP'nin kapatılması davasında yeni gelişme

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada esas hakkındaki görüşünü Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) sundu.

HDP'nin 5 Kasım'da yazılı ön savunmasını Yüksek Mahkemeye vermesinin ardından davaya ilişkin esas hakkındaki görüşünü tamamlayan başsavcı Şahin, iddianamedeki görüşlerini ve HDP'nin kapatılması talebini tekrarladı.

Başsavcılık tarafından yapılan basın açıklamasında, "HDP'nin temelli kapatılması talebiyle açılan davaya ilişkin olarak özetle, davalı partinin ön savunmasında belirtilen itiraz ve taleplerin reddi, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiği anlaşılan HDP'nin temelli kapatılması, partinin kapatılmasına beyan, faaliyet ve eylemleriyle neden olan iddianamemizde açık kimlik ve üyelik bilgileri ile partideki görevleri belirtilen kişilerin temelli kapatılmaya ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren beş yıl süreyle bir başka siyasi partinin kurucusu, yöneticisi, deneticisi ve üyesi olamayacaklarına karar verilmesi istemlerini içeren esas hakkındaki görüşümüz Anayasa Mahkemesine sunulmuştur" denildi.

451 partili hakkında siyasi yasak istenmişti

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HDP’nin kapatılması istemiyle hazırladığı iddianamede; 451 partili hakkında siyasi yasak istenmiş, 69 partilinin söz ve eylemleri, partinin temelli kapatılması istemindeki "suçların odağı" olmasına gerekçe olarak gösterilmişti.

Bu sürecin ardından AYM raportörünün hazırlayacağı esas hakkındaki rapor, mahkeme üyelerine dağıtılacak. AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın belirleyeceği günde üyeler bir araya gelerek, kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

Kapatma davasını, 15 kişiden oluşan AYM heyeti 3’te 2 oy çoğunluğuyla karara bağlayacak. Yüksek Mahkeme, partinin temelli kapatılmasına, hazine yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına hükmedebilecek.

Temelli kapatılma kararı verilmesi halinde, eylemleri ile partinin kapatılmasına neden olan isimler 5 yıl süreyle siyasi yasaklı hale gelecek. Bu isimler bir başka partinin kurucusu ve üyesi olamayacak.

DHA,DW/BK,JD

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