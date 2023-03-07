HDP'nin Kılıçdaroğlu'ndan beklentileri neler?

Millet İttifakı'nda adaylık krizinin çözülmesi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının ardından gözlerin çevrildiği yerlerden biri de HDP ve Türkiye İşçi Partisi'nin de içerisinde olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı oldu. İttifakın bu aşamada aday çıkarması beklenmezken,Kılıçdaroğlu ile yapılacak görüşmenin ardından Emek ve Özgürlük İttifakı'nın tavrının netleşeceği öngörülüyor.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ınPazartesi akşamı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Hayırlı olsun" demesi ve ardından da "Kendisini bizlerle görüşmeye bekliyoruz" çağrısının ardından HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda "Bizim derdimiz basit hesaplar değil, aday çıkarma politikamızı gelişmelere göre bir kez daha değerlendireceğimizi ifade etmek isterim" açıklaması yaptı.

Kılıçdaroğlu ziyaret edecek

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nunHDP başta olmak üzere Meclis'te grubu bulunan ve meclis dışındaki tüm partilerden randevu alacağı belirtiliyor. HDP ile öngörülen görüşmenin kısa vadede Meclis'te değil, HDP Genel Merkezi'nde olması bekleniyor.

Bu noktada HDP ile görüşme oldukça kritik önemde. HDP oy potansiyeli ile seçimlerde dengeyi değiştirebilecek bir güç olduğu biliniyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kurmaylar HDP ile görüşmede bir pazarlık olmayacağını söylerken, "Görüşmelerde demokratik siyaset kanallarını açacağız" dedi. CHP'li kurmaylar, "Kimse siyaset yapacağı için hapse atılmayacak" mesajının verileceğini de sözlerine ekledi.

CHP'li kurmaylar, HDP'nin beklentisinin "Açık ziyaret ve muhatap alınma" olduğunu belirtirken, "Ziyaretler şeffaf olacak" değerlendirmesi yaptı. Kılıçdaroğlu ile Mithat Sancar'ın dönem dönem telefon görüşmeleri yaptığı bilinirken HDP'ye olan ziyaretin önem taşıyacağına vurgu yapılıyor.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu Fotoğraf: CHP

HDP'de 'cesur söylem' beklentisi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yapması beklenen görüşmede hangi başlıkların gündemde olacağı da merak edilirken HDP kurmayları beklentilerini anlattı.

DW Türkçe'ye bilgi veren HDP kurmayları, "HDP'li vekiller tutuklanıyor, hapse atılıyor. Meclis'ten atılıyor. Tüm mensuplarımız tehdit altında. Kayyum rejimi ile sandıkta kazandığımız belediyeler elimizden alınıyor. Bizim de hedefimiz parlamenter sisteme dönmek. Tüm bu güvenlikçi politikalar ve baskı rejimini sonlandıracak bir isme destek vereceğimizi zaten ifade etmiştik" görüşünü paylaştı.

2024 yılında yerel seçimlerin olduğunu hatırlatan HDP'liler, kayyum uygulamasına son verilmesi vaadinin en önemli başlıklardan biri olduğuna dikkat çekti. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın HDP'nin desteği ile kazanıldığını hatırlatan kurmaylar, "Burada bir pazarlık yapmadan destek verildi. Sonuçta mevcut iktidara kaybettirildi. Baskıcı rejim kaybetti" ifadelerini kullandı.

HDP kurmayları, Kürt sorununa dair "daha cesur bir söylem" beklediklerini de ifade ediyor.

HaberTürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Mithat Sancar, seçilecek cumhurbaşkanından beklentilerini, "Elbette demokrasi en acil olandır. Geçiş süreci dediğimiz şey demokratik hukuk devleti ve elbette parlamenter sistem; yani güçlü demokrasiye geçiş süreci diyoruz. Büyük tahribat, adaletsizlik, hukuksuzluk var. Biz bunların nasıl acil onarılabileceğini oturup konuşmalıyız. Yargının, idarenin ve kamu erkinin yozlaşması, militanlaşması sonucunu doğuran bu düzenlemeyi nasıl gerçekleştireceğiz. Bu tahribatları acil giderme programları oluşturmamız gerekiyor" sözleriyle anlattı.

İYİ Parti "izleyecek"

Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesi Millet İttifakı ortağı İYİ Parti'de de yakından takip edilecek. İYİ Parti'nin bu konudaki beklentisinin "İttifakın daha önce açıkladığı düzenlemeler dışında bir mesaj ve söz verilmemesi" olacağı ifade ediliyor. Tersi bir durum olması halinde parti sözcülerince buna itiraz edileceği belirtiliyor.

İYİ Parti kurmayları, HDP'nin "Altılı masanın bir partneri gibi görünecek açıklamalardan uzak durulmasını" istediklerini de söylüyor.

İYİ Parti'de bir diğer hâkim görüş ise HDP'nin kendi adayını çıkarması ve Millet İttifakı'na iktidar kanadı başta olmak üzere farklı kesimlerden gelebilecek "HDP masanın ortağı" eleştirilerinin bertaraf edilmesi. Bu konuda İYİ Parti tabanında azınlıkta olsa da "HDP'nin ittifakla birlikte görünmesine" dair rahatsızlıklar olduğu ve HDP'nin aday çıkarmasının bu nedenle istendiği kaydediliyor.