 HDP’nin Diyarbakır il binasına operasyon | TÜRKİYE | DW | 09.03.2019

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TÜRKİYE

HDP’nin Diyarbakır il binasına operasyon

Diyarbakır’da güvenlik güçlerinin HDP il binasına düzenlediği operasyonda açlık grevinde bulunan yedi kişi gözaltına alındı. HDP milletvekili Farisoğulları, operasyonu “hukuksuzluk” olarak nitelendirdi.

Symbolbild Türkei Sicherheitskräfte (Reuters/S. Kayar)

Foto: ARŞİV

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır il binasına dün akşam emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonda açlık grevinde bulunan yedi kişi gözaltına alındı.

Açlık grevi yapan HDP milletvekili Leyla Güven’e destek için aralarında HDP Diyarbakır milletvekillerinin de bulunduğu 10 kişi, HDP Diyarbakır il binasında açıklık grevi yapıyordu.

Dün akşam saatlerinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen polis, güvenlik önlemi aldıktan sonra parti binasına girmek istedi. Milletvekillerinin engellemeleri ile karşılaşan polis, parti binasının kapısını kırarak içeri girdi. Operasyonda, açlık grevi başlatan 10 kişiden 7'si gözaltına alındı.

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HDP milletvekili Leyla Güven’in Öcalan’ın koşullarının düzeltilmesi için başlattığı açlık grevi 118'inci güne ulaştı. Güven’den sonra açlık grevine başlayanların sayısı 300’ü aştı. Hükümet ise sessizliğini koruyor. (05.03.2019)

HDP’li vekiller, Öcalan’a uygulanan tecridin kaldırılması için 96 gündür açlık grevine devam eden Leyla Güven’e destek için Taksim Meydanı’ndaydı. Toplu olarak yürümelerine izin verilmeyen vekiller oturma eylemi yaptı. (11.02.2019)

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP milletvekili Leyla Güven‘in yaklaşık bir yıl sonra tahliyesine karar verildi. Güven, Öcalan'a uygulanan tecritin kaldırılması için 8 Kasım 2018'den bu yana açlık grevindeydi. (25.01.2019)

HDP’den tepki

Operasyona tepki gösteren HDP yöneticileri ve vekilleri bugün partinin Diyarbakır il binasının önünde bir basın açıklaması yaptı. Heyet adına konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları, “yasal bir siyasi kurum olan partiye” yönelik operasyonu “Bu hukuksuzluktur, bu kabul edilemez” sözleriyle değerlendirdi.

Farisoğulları, açlık grevi yapan altı kişinin 3 Mart’ta gözaltına alındığını ve serbest bırakıldıktan sonra da eylemlerine devam ettiklerini belirtti. Farisoğulları, bu kişilerin serbest bırakılmalarının ardından aralarında milletvekillerinin de bulunduğu dört kişinin daha açlık grevine başladığını aktardı.

İHA,DW,dpa/JD,BW

© Deutsche Welle Türkçe

 

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